Em alta, Maurício se credencia por mais espaço entre os titulares do Palmeiras

Maurício voltou da Copa do Mundo com a confiança em alta e deu uma resposta dentro de campo logo na primeira oportunidade pelo Palmeiras. Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, o meia reforçou suas credenciais para a disputa por uma vaga entre os titulares de Abel Ferreira em um momento decisivo da temporada.

Convocado para defender o Paraguai no Mundial, o camisa 18 ganhou ainda mais moral após participar da campanha da seleção, que surpreendeu ao eliminar a Alemanha, nos pênaltis, na segunda fase. No torneio, anotou um gol diante dos Estados Unidos, teve boas atuações ao sair do banco de reservas e converteu seu pênalti contra Manuel Neuer.

Diante do Coxa, na última quarta-feira (22), o meia mostrou ao lado de Sosa, que também estufou a rede, e Gustavo Gómez, que a Copa do Mundo pode ter sido um divisor de águas em sua carreira. Assim, o atleta volta a se credenciar para iniciar entre os onze e não ser apenas um alternativa no banco. Afinal, o atual calendário exige rodízio no elenco e jogadores capazes de decidir partidas.

Dentro das quatro linhas, foi decisivo ao aparecer com frequência na área, aproveitar as oportunidades e comandar o setor ofensivo alviverde. O desempenho, aliás, pode aumentar a concorrência no meio-campo palmeirense e trazer uma “dor de cabeça” que todo treinador gostaria de ter na hora de escalar o plantel que irá a campo.

Interesse de outros clubes

Com a presença na Copa do Mundo, Maurício passou a chamar a atenção de outros clubes. Em alta neste momento da temporada, o jogador entrou no radar da Atalanta, da Itália, e de clubes da Major League Soccer durante a janela de transferências, segundo o portal Espn. Apesar desse cenário, o atleta preferiu não entrar neste assunto e focar no trabalho.

“Estou muito feliz, sou muito feliz aqui. Sempre falei isso para todo mundo, independentemente se estou vivendo um bom momento ou não. Me dedico ao máximo, nunca deixo de trabalhar e de manter os pés no chão”, disse o meia, que emendou:

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“A gente sabe que, depois da Copa do Mundo que eu fiz, surge interesse (de outros clubes), mas não estou preocupado com isso. Estou preocupado em fazer o que eu fiz hoje, que é me doar ao máximo para o Palmeiras. Deixo isso nas mãos do Anderson Barros e do André (empresário) para que eles façam o melhor. Estou muito feliz aqui e quero continuar”, enfatizou ao ‘Amazon Prime Video’.

Contratado pelo Palmeiras em 2024, o jogador ocupa atualmente uma vaga no banco de reservas da equipe comandada por Abel Ferreira. Em evidência, o atleta da seleção paraguaia demonstra não só o interesse de permanecer, como aproveitar o seu melhor momento no ano para ser decisivo. Entre clube e seleção, ele soma sete gols e três assistências na temporada.

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