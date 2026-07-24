Artur vai na contramão do São Paulo e retorna da parada em boa fase

O São Paulo não retomou o Campeonato Brasileiro da forma como esperava. Na última quarta-feira (22/7), o Tricolor foi derrotado pelo Athletico, pela 19ª rodada da competição, e ampliou o momento de instabilidade na temporada. Apesar do resultado negativo e da atuação abaixo do esperado da equipe, um jogador voltou a se destacar: Artur.

O atacante marcou um belo gol de falta no duelo e encerrou um longo jejum do São Paulo. Afinal, o clube não balançava as redes em uma cobrança direta de falta havia mais de três anos. Além do gol, o camisa tricolor foi um dos jogadores mais participativos da equipe durante a partida.

O lance também reforçou a excelente fase vivida por Artur desde que chegou ao Morumbis. Contratado junto ao Botafogo no fim de março, o atacante disputou 18 dos 19 jogos do São Paulo desde a estreia, sendo titular em 16 oportunidades.

Nesse período, participou diretamente de 11 gols da equipe. Foram quatro gols marcados, duas assistências, um pênalti sofrido e convertido por Calleri, além de participação nas jogadas que originaram outros quatro gols do Tricolor. Os números consolidam o atacante como uma das principais peças ofensivas da equipe neste momento da temporada.

Atacante cobra reação imediata do São Paulo

Apesar do bom desempenho individual, Artur deixou claro que o foco está na recuperação do São Paulo. Sem vencer há seis rodadas no Campeonato Brasileiro, o Tricolor tentará encerrar a sequência negativa já no próximo domingo (26/7), quando enfrenta o Flamengo, às 18h30, no Maracanã, pela abertura do segundo turno.

Após a derrota para o Athletico, o atacante destacou que o elenco precisa virar a chave rapidamente para buscar a reabilitação.

“Acho que é levantar a cabeça novamente, trabalhar. Acho que não vejo outro caminho além desse. Amanhã já é um novo dia, chegar no CT novamente, todo mundo de cabeça erguida, que já tem um grande duelo e fazer melhor sempre. É um jogo muito difícil, a gente sabe, mas a gente tem totais condições de vencer lá.”, disse o atacante.

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