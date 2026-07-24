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Palmeiras faz da defesa sua fortaleza em maior série invicta desde título de 2022

Palmeiras faz da defesa sua fortaleza em maior série invicta desde título de 2022
Palmeiras faz da defesa sua fortaleza em maior série invicta desde título de 2022 -

 

A sólida campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2026 se refletiu no melhor primeiro turno do clube na história dos pontos corridos. A equipe venceu 13 dos 19 adversários e sofreu apenas uma derrota nessa fatia da competição. E esse revés único ocorreu na distante quinta rodada, pavimentando uma série invicta que desperta boas lembranças da trajetória do primeiro título brasileiro do clube na era Abel Ferreira, em 2022. 

O Verdão não perde no Brasileirão há 14 rodadas. É a maior sequência desde a registrada quatro edições atrás. Na campanha de 2022, o Palmeiras emplacou invencibilidade de 22 partidas, a terceira maior de um clube no modelo de disputa instituído no país em 2023. Embora ainda esteja a oito jogos de igualar a sua melhor série com Abel Ferreira, a consistência remete aos melhores momentos do trabalho do treinador. 

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, na última quarta-feira (22), a equipe alcançou os 44 pontos. Trata-se de uma pontuação sem precedentes do Palmeiras em um 1º turno. Desde a derrota de virada para o Vasco, em São Januário, foram dez vitórias e cinco empates. 

Ademais, nesse período o time se notabilizou pela solidez defensiva, sofrendo apenas sete gols – média de apenas 0,5 por partida. Ou seja, na sequência sem reveses a equipe foi vazada o mesmo número de vezes que nas cinco rodadas iniciais – no total, foram 14 gols sofridos em todo o primeiro turno.

Doce memória de uma campanha avassaladora

Em 2022, Abel Ferreira já tinha conquistado o coração dos palmeirenses com dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), além de Copa do Brasil e Paulista. Porém, faltava ainda o troféu do Brasileirão. Assim, o quadro ficou completo no dia 2 de novembro daquele ano. E foi entre a 16º e a 37ª rodada que a equipe ficou sem perder – apenas na despedida do campeonato, já com a taça assegurada, a série ruiu, com derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, quando foi a campo com um time alternativo. Ou seja, a série teve início bem depois da que vigora atualmente. 

A campanha do título teve 23 vitórias, 12 empates e três derrotas, com 81 pontos, um recorde do clube na era dos pontos corridos. Em 2026, o Palmeiras terminou o turno com mais da metade dessa pontuação (44), aproveitamento de 77%. Em 2022, esse índice foi de 71%. Portanto, as estatísticas atuais rivalizam com as da caminhada triunfal.

No ano seguinte, o Palmeiras obteve o bicampeonato com um percurso de perfil diferente. Ele ficou marcado pela maior arrancada dos pontos corridos. Afinal, a equipe chegou a ficar 13 pontos atrás do Botafogo e levou o troféu em um sequência que teve como selo dourado a virada por 4 a 3 sobre o time carioca, com brilho de jovem Endrick, no Nilton Santos. No entanto, na campanha de 2023 a maior invencibilidade do Alviverde foi de dez jogos, justamente nas dez rodadas inaugurais. 

Desafios para não perder o embalo

O Palmeiras enfrentará nas próximas semanas uma maratona de jogos, intercalando Brasileirão com mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores. O calendário colocará em xeque a invencibilidade e os ótimos números defensivos na competição por pontos corridos. Antes de encarar os dois confrontos diante do Fortaleza pelas oitavas de final do torneio nacional, a equipe terá Atlético-MG, em casa, e Vitória, fora, pelo Brasileirão. 

Com o vice-líder Flamengo a sete pontos de distância e um jogo a menos, o time tem a missão de manter desempenho e números que não permitam a aproximação do rival, sustentando uma boa margem na ponta em meio a outras decisões – nos dias 12 e 19 de agosto haverá os duelos contra o Cerro Porteño (PAR), pelas oitavas de final da Libertadores. E no intervalo desses duelos internacionais, haverá um duro embate contra o terceiro colocado Fluminense, no Maracanã. 

No início de maio, quando a equipe já acumulava 12 jogos de invencibilidade, Abel Ferreira fez um seco comentário sobre o pesado calendário. À época, houve um excesso de jogos em pequeno intervalo às vésperas da parada para a Copa do Mundo.

“O grande problema é não termos descanso. Este é o grande problema da equipe”, desabafou o treinador português. Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, ele é um crítico contumaz do número de partidas a que os clubes são submetidos na temporada nacional. 

Novidade no sistema defensivo

Diante do Coritiba, o Palmeiras teve uma novidade no seu sólido sistema defensivo, a estreia do zagueiro Danilo Barboza, que formou trio no setor com o capitão Gustavo Gómez e Murilo. O gol de honra do Coritiba, com um bomba de fora da área de Paulo Roberto, impediu que o time chegasse a três jogos seguidos sem ser vazado. Mas isso não abalou a avaliação sobre o desempenho do reforço uruguaio. 

“Nós estamos aqui para arranjar soluções. Barboza se integrou bem, quando tem vontade de aprender, juntar e se entra num clube deixando o ego de fora… Me junto no café da manhã para viver o dia a dia. Isso ajuda muito a integração. Parece que está há alguns anos no clube. Isso nos ajuda a ter soluções, o campeonato é duro, é longo e temos que conseguir os três pontos”, declarou o auxiliar João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira no comando da equipe no Couto Pereira. 

No domingo (26), contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, na abertura do returno, o Palmeiras tem o desafio de manter essa boa marcha no rumo para o terceiro título brasileiro com Abel ferreira. 

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