Palmeiras faz da defesa sua fortaleza em maior série invicta desde título de 2022

A sólida campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2026 se refletiu no melhor primeiro turno do clube na história dos pontos corridos. A equipe venceu 13 dos 19 adversários e sofreu apenas uma derrota nessa fatia da competição. E esse revés único ocorreu na distante quinta rodada, pavimentando uma série invicta que desperta boas lembranças da trajetória do primeiro título brasileiro do clube na era Abel Ferreira, em 2022.

O Verdão não perde no Brasileirão há 14 rodadas. É a maior sequência desde a registrada quatro edições atrás. Na campanha de 2022, o Palmeiras emplacou invencibilidade de 22 partidas, a terceira maior de um clube no modelo de disputa instituído no país em 2023. Embora ainda esteja a oito jogos de igualar a sua melhor série com Abel Ferreira, a consistência remete aos melhores momentos do trabalho do treinador.

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, na última quarta-feira (22), a equipe alcançou os 44 pontos. Trata-se de uma pontuação sem precedentes do Palmeiras em um 1º turno. Desde a derrota de virada para o Vasco, em São Januário, foram dez vitórias e cinco empates.

Ademais, nesse período o time se notabilizou pela solidez defensiva, sofrendo apenas sete gols – média de apenas 0,5 por partida. Ou seja, na sequência sem reveses a equipe foi vazada o mesmo número de vezes que nas cinco rodadas iniciais – no total, foram 14 gols sofridos em todo o primeiro turno.

Doce memória de uma campanha avassaladora

Em 2022, Abel Ferreira já tinha conquistado o coração dos palmeirenses com dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), além de Copa do Brasil e Paulista. Porém, faltava ainda o troféu do Brasileirão. Assim, o quadro ficou completo no dia 2 de novembro daquele ano. E foi entre a 16º e a 37ª rodada que a equipe ficou sem perder – apenas na despedida do campeonato, já com a taça assegurada, a série ruiu, com derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, quando foi a campo com um time alternativo. Ou seja, a série teve início bem depois da que vigora atualmente.

A campanha do título teve 23 vitórias, 12 empates e três derrotas, com 81 pontos, um recorde do clube na era dos pontos corridos. Em 2026, o Palmeiras terminou o turno com mais da metade dessa pontuação (44), aproveitamento de 77%. Em 2022, esse índice foi de 71%. Portanto, as estatísticas atuais rivalizam com as da caminhada triunfal.

No ano seguinte, o Palmeiras obteve o bicampeonato com um percurso de perfil diferente. Ele ficou marcado pela maior arrancada dos pontos corridos. Afinal, a equipe chegou a ficar 13 pontos atrás do Botafogo e levou o troféu em um sequência que teve como selo dourado a virada por 4 a 3 sobre o time carioca, com brilho de jovem Endrick, no Nilton Santos. No entanto, na campanha de 2023 a maior invencibilidade do Alviverde foi de dez jogos, justamente nas dez rodadas inaugurais.

Desafios para não perder o embalo

O Palmeiras enfrentará nas próximas semanas uma maratona de jogos, intercalando Brasileirão com mata-matas de Copa do Brasil e Libertadores. O calendário colocará em xeque a invencibilidade e os ótimos números defensivos na competição por pontos corridos. Antes de encarar os dois confrontos diante do Fortaleza pelas oitavas de final do torneio nacional, a equipe terá Atlético-MG, em casa, e Vitória, fora, pelo Brasileirão.

Com o vice-líder Flamengo a sete pontos de distância e um jogo a menos, o time tem a missão de manter desempenho e números que não permitam a aproximação do rival, sustentando uma boa margem na ponta em meio a outras decisões – nos dias 12 e 19 de agosto haverá os duelos contra o Cerro Porteño (PAR), pelas oitavas de final da Libertadores. E no intervalo desses duelos internacionais, haverá um duro embate contra o terceiro colocado Fluminense, no Maracanã.

No início de maio, quando a equipe já acumulava 12 jogos de invencibilidade, Abel Ferreira fez um seco comentário sobre o pesado calendário. À época, houve um excesso de jogos em pequeno intervalo às vésperas da parada para a Copa do Mundo.

“O grande problema é não termos descanso. Este é o grande problema da equipe”, desabafou o treinador português. Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, ele é um crítico contumaz do número de partidas a que os clubes são submetidos na temporada nacional.

Novidade no sistema defensivo

Diante do Coritiba, o Palmeiras teve uma novidade no seu sólido sistema defensivo, a estreia do zagueiro Danilo Barboza, que formou trio no setor com o capitão Gustavo Gómez e Murilo. O gol de honra do Coritiba, com um bomba de fora da área de Paulo Roberto, impediu que o time chegasse a três jogos seguidos sem ser vazado. Mas isso não abalou a avaliação sobre o desempenho do reforço uruguaio.

“Nós estamos aqui para arranjar soluções. Barboza se integrou bem, quando tem vontade de aprender, juntar e se entra num clube deixando o ego de fora… Me junto no café da manhã para viver o dia a dia. Isso ajuda muito a integração. Parece que está há alguns anos no clube. Isso nos ajuda a ter soluções, o campeonato é duro, é longo e temos que conseguir os três pontos”, declarou o auxiliar João Martins, que substituiu o suspenso Abel Ferreira no comando da equipe no Couto Pereira.

No domingo (26), contra o Atlético-MG, no Nubank Parque, na abertura do returno, o Palmeiras tem o desafio de manter essa boa marcha no rumo para o terceiro título brasileiro com Abel ferreira.

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