Corinthians alcança marca inédita neste Brasileirão

O Corinthians vive o seu melhor momento neste Campeonato Brasileiro. Afinal, na noite desta quarta-feira (23), o Timão bateu o Remo por 3 a 0 e alcançou a terceira vitória seguida na competição, algo que ainda não havia acontecido na atual edição do torneio.

O resultado mantém o momento que a equipe vinha vivendo antes da parada para a Copa do Mundo. Nas rodadas anteriores, o Corinthians havia vencido o Atlético Mineiro por 1 a 0 e o Grêmio por 3 a 1. Apesar do feito ser inédito no Brasileirão, a sequência já havia acontecido na temporada. Em fevereiro, o Timão venceu Bragantino, São Bernardo e Athletico, ainda sob o comando de Dorival, alternando jogos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista.

Outro destaque é a defesa, que voltou a não ser vazada. Afinal, nos últimos três jogos, a equipe havia sofrido gols contra Platense, Grêmio e Cascavel, o último em amistoso. Com isso, o time volta a ter uma das marcas de Fernando Diniz, que chegou a sete partidas sem ter suas redes balançadas.

Com o bom momento, o Corinthians vive um momento diferente no Brasileirão. Afinal, o Timão estava na 16ª colocação, colado na zona de rebaixamento. Entretanto, a sequência com o treinador coloca a equipe alvinegra próxima da zona de classificação para a Libertadores, fechando o primeiro turno na sétima colocação, com 30 pontos.

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