Fluminense visita o Grêmio e defende sequência invicta diante do rival

A 20ª rodada do Brasileirão 2026 reserva um duelo de tricolores para agitar o fim do domingo. Na Arena, o Grêmio recebe o Fluminense, às 18h30, as equipes medem forças por objetivos distintos, pelo menos neste momento. O Flu busca voltar para a terceira colocação na tabela, enquanto o Grêmio quer se afastar da zona de rebaixamento. Contudo, para isso acontecer, o time gaúcho terá que superar um tabu recente em favor do clube carioca.

Ao entrar em campo neste domingo em Porto Alegre, o Fluminense estará defendendo uma invencibilidade de cinco jogos diante do Grêmio. O Tricolor das Laranjeiras não perde para o Tricolor dos Pampas desde 2024. A última derrota do Flu para o Grêmio aconteceu no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores daquele ano, em um 2 a 1 no Couto Pereira.

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Logo, no jogo de volta, o Fluminense devolveu o 2 a 1, superou o Grêmio nos pênaltis, se classificou para as quartas de final, e iniciou a sequência invicta diante do time gaúcho. Ao todo, são cinco partidas, com quatro vitórias do Flu e um empate. Relembre os jogos:

Fluminense 2 x 1 Grêmio – Maracanã – 20 de agosto – Libertadores 2024

2 x 1 Grêmio – Maracanã – 20 de agosto – Libertadores 2024 Fluminense 2 x 2 Grêmio – Maracanã – 1º de novembro – Brasileirão 2024

Fluminense 1 x 0 Grêmio – Maracanã – 2 de agosto – Brasileirão 2025

1 x 0 Grêmio – Maracanã – 2 de agosto – Brasileirão 2025 Grêmio 1 x 2 Fluminense – Arena do Grêmio – 2 de dezembro – Brasileirão 2025

– Arena do Grêmio – 2 de dezembro – Brasileirão 2025 Fluminense 2 x 1 Grêmio – Maracanã – 28 de janeiro – Brasileirão 2026

Retrospecto como visitante não é nada bom

Apesar de carregar um bom retrospecto recente diante do Grêmio, o Fluminense não costuma ter vida fácil quando vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no que se refere ao Brasileirão. Ao todo, o Flu enfrentou o Grêmio, na condição de visitante, em 32 partidas de Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca tem aproveitamento de 29,17%, com oito vitórias, quatro empates e 20 derrotas.

Nesse sentido, considerando duelos por todas as competições – incluindo amistosos – o retrospecto também é ruim. São 49 partidas como visitante diante do Grêmio, com 12 vitórias, sete empates e 30 derrotas – sendo assim, totalizando 29,25% de aproveitamento. Os dados são do portal “Fluzao.xyz”.

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