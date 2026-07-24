Guardiola desiste de assumir seleção italiana; Pirlo passa a ser o alvo

Pep Guardiola recusou de vez o convite para assumir o comando da seleção da Itália. Após dias de reflexão, o treinador espanhol comunicou sua decisão a Paolo Maldini e Leonardo e explicou que, neste momento, não se sente preparado para iniciar um novo desafio na carreira.

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A resposta foi direta, mas veio somente depois de muita análise: “Obrigado, estou honrado, mas não me sinto à vontade agora.” A frase encerrou as conversas entre as partes e adiou o sonho da Federação Italiana de Futebol (FIGC) de contar com um dos técnicos mais vitoriosos do futebol mundial.

Segundo informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport, Guardiola chegou a considerar seriamente a possibilidade de assumir a Azzurra. O convite apresentado por Maldini e Leonardo despertou seu interesse, principalmente pelo vínculo afetivo que mantém com o futebol italiano. No entanto, o treinador concluiu que este não era o momento ideal.

Descanso e dedicação total pesaram na decisão

A principal razão para a negativa foi o desejo de fazer uma pausa na carreira depois de uma década à frente do Manchester City. Guardiola pretende dedicar mais tempo à família e aproveitar um período longe da rotina intensa dos clubes.

Além disso, o espanhol acredita que não conseguiria exercer a função da maneira como considera correta. Conhecido pelo perfeccionismo e pela participação diária no trabalho de campo, ele entende que o modelo de uma seleção exige uma dinâmica diferente.

Durante as conversas, Guardiola deixou clara essa preocupação. “Se eu fizer, farei 100%”, teria afirmado ao explicar sua filosofia de trabalho. Para ele, assumir um cargo dessa dimensão sem dedicação integral não seria compatível com sua maneira de enxergar o futebol.

Pirlo ganha força como alternativa

Com a resposta negativa de Guardiola, a Federação Italiana voltou suas atenções para o plano alternativo. Andrea Pirlo passa a ser o principal nome defendido por Paolo Maldini e Leonardo para liderar o novo ciclo da seleção.

A ideia é iniciar um projeto de reconstrução que vá além da equipe principal e estabeleça uma nova identidade para o futebol italiano. Embora a Liga das Nações comece em cerca de oito semanas e a Eurocopa de 2028 esteja no horizonte, a prioridade é construir um trabalho consistente, com foco também na preparação para a Copa do Mundo 2030.

Nesse cenário, a Itália busca um treinador capaz de conduzir uma transformação profunda, mesmo que os resultados não apareçam de forma imediata.





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