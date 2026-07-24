Palmeiras encerra busca por reforços após fracasso na negociação por Danilo

O Palmeiras não deve buscar novos reforços nesta janela de transferências. A decisão ganhou força nesta quinta-feira (23/7), quando Danilo entrou em campo pelo Botafogo no embate contra o Vitória e completou 13 partidas no Campeonato Brasileiro. Com isso, o volante ficou impedido de defender outro clube da Série A na competição em 2026, colocando um ponto final na tentativa do Verdão de repatriá-lo.

Nos últimos dias, o Palmeiras intensificou as conversas para contratar o meio-campista. Ao todo, porém, o Botafogo recusou três propostas. A presidente Leila Pereira afirmou que o clube fez “um grande esforço financeiro” para concretizar o negócio, mas a diretoria alvinegra optou por manter o jogador.

Após a partida, Danilo também se manifestou. Em publicação nas redes sociais, o volante afirmou que respeitou a decisão do Botafogo de mantê-lo no elenco e pediu que sua escolha de não se transferir para o Zenit, da Rússia, também fosse respeitada.

Embora a janela nacional permaneça aberta até setembro, o Palmeiras poderia utilizar Danilo apenas na Copa do Brasil e na Libertadores. Diante do alto investimento envolvido, a diretoria considera esse cenário inviável e, por isso, encerrou as negociações.

Palmeiras fecha a janela satisfeito com o elenco

Desde que acertou a contratação do zagueiro Barboza, também vindo do Botafogo, o Palmeiras concentrou todos os esforços em Danilo. O volante era o único alvo da diretoria nesta janela. Assim, a tendência de que o clube não volte ao mercado nas próximas semanas.

Na Academia de Futebol, a avaliação é de que Danilo representava uma oportunidade de mercado, não uma necessidade. O meio-campista, revelado pelo próprio Palmeiras, reúne características já conhecidas pela comissão técnica, demonstrou interesse em retornar ao clube e elevaria ainda mais o nível do elenco.

Mesmo assim, o departamento de futebol entende que o grupo comandado por Abel Ferreira já é o mais forte desde a chegada do treinador português. Dessa forma, a prioridade passa a ser manter a espinha dorsal da equipe até o fim da temporada.

O clube não descarta negociações envolvendo atletas que não sejam considerados peças-chave. No entanto, a estratégia da diretoria é preservar os principais nomes do elenco e evitar mudanças significativas durante a reta decisiva das competições.

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