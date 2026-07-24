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Palmeiras encerra busca por reforços após fracasso na negociação por Danilo

Palmeiras encerra busca por reforços após fracasso na negociação por Danilo
Palmeiras encerra busca por reforços após fracasso na negociação por Danilo -

O Palmeiras não deve buscar novos reforços nesta janela de transferências. A decisão ganhou força nesta quinta-feira (23/7), quando Danilo entrou em campo pelo Botafogo no embate contra o Vitória e completou 13 partidas no Campeonato Brasileiro. Com isso, o volante ficou impedido de defender outro clube da Série A na competição em 2026, colocando um ponto final na tentativa do Verdão de repatriá-lo.

Nos últimos dias, o Palmeiras intensificou as conversas para contratar o meio-campista. Ao todo, porém, o Botafogo recusou três propostas. A presidente Leila Pereira afirmou que o clube fez “um grande esforço financeiro” para concretizar o negócio, mas a diretoria alvinegra optou por manter o jogador.

Após a partida, Danilo também se manifestou. Em publicação nas redes sociais, o volante afirmou que respeitou a decisão do Botafogo de mantê-lo no elenco e pediu que sua escolha de não se transferir para o Zenit, da Rússia, também fosse respeitada.

Embora a janela nacional permaneça aberta até setembro, o Palmeiras poderia utilizar Danilo apenas na Copa do Brasil e na Libertadores. Diante do alto investimento envolvido, a diretoria considera esse cenário inviável e, por isso, encerrou as negociações.

Palmeiras fecha a janela satisfeito com o elenco

Desde que acertou a contratação do zagueiro Barboza, também vindo do Botafogo, o Palmeiras concentrou todos os esforços em Danilo. O volante era o único alvo da diretoria nesta janela. Assim, a tendência de que o clube não volte ao mercado nas próximas semanas.

Na Academia de Futebol, a avaliação é de que Danilo representava uma oportunidade de mercado, não uma necessidade. O meio-campista, revelado pelo próprio Palmeiras, reúne características já conhecidas pela comissão técnica, demonstrou interesse em retornar ao clube e elevaria ainda mais o nível do elenco.

Mesmo assim, o departamento de futebol entende que o grupo comandado por Abel Ferreira já é o mais forte desde a chegada do treinador português. Dessa forma, a prioridade passa a ser manter a espinha dorsal da equipe até o fim da temporada.

O clube não descarta negociações envolvendo atletas que não sejam considerados peças-chave. No entanto, a estratégia da diretoria é preservar os principais nomes do elenco e evitar mudanças significativas durante a reta decisiva das competições.

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