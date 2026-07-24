Klopp é anunciado como novo técnico da Alemanha e promete “resgatar” a seleção

A Federação Alemã de Futebol (DFB) oficializou nesta sexta-feira (24) a contratação de Jürgen Klopp, de 59 anos, como novo técnico da seleção. O treinador assinou contrato até a Copa do Mundo 2030 e substitui Julian Nagelsmann, demitido após a eliminação da Alemanha diante do Paraguai, nos pênaltis, pela fase de 16 avos de final do Mundial de 2026.

A chegada de Klopp marca, portanto, o início de um novo ciclo para a tetracampeã mundial, que tenta recuperar o protagonismo perdido nas últimas grandes competições. Em sua primeira entrevista como novo treinador, ele destacou o peso da missão.

“Assumir a seleção da Alemanha é uma enorme honra. Sinto uma responsabilidade muito grande e estou realmente ansioso para começar”, afirmou.

Filosofia de jogo

Durante a apresentação, na sede da DBF, em Frankfurt, Klopp afirmou que pretende construir uma equipe capaz de representar o futebol alemão dentro e fora de campo. Conhecido pelo estilo de jogo intenso e ofensivo, ele deixou claro qual será sua filosofia à frente da seleção.

“Quero formar uma equipe que represente o país, que jogue com coragem, intensidade e paixão. Esse será o nosso compromisso desde o primeiro dia”, disse.

A negociação entre a DFB e o treinador ganhou força, inclusive, logo após a eliminação alemã na Copa do Mundo. Klopp, que ocupava o cargo de diretor global de futebol da Red Bull desde o início de 2025, recebeu autorização da empresa para retornar ao trabalho à beira do gramado e aceitou o convite para comandar a seleção.

Segundo o presidente da DFB, Bernd Neuendorf, a escolha foi unânime entre os dirigentes da federação. Assim, a entidade considera Klopp o nome ideal para liderar a reconstrução da equipe e recolocar a Alemanha entre as principais potências do futebol mundial.

Sem promessas por títulos

Porém, apesar da expectativa criada em torno de sua chegada, o novo treinador evitou fazer promessas sobre conquistas imediatas. Em vez disso, preferiu destacar o comprometimento que espera de sua comissão técnica e do elenco.

“Não prometo títulos. O que posso prometer é trabalho, dedicação e uma equipe que dará tudo em campo”, garantiu.

A comissão técnica, inclusive, será formada por profissionais que acompanharam Klopp em seus principais trabalhos nos clubes europeus. Peter Krawietz e Pep Lijnders atuarão como auxiliares, enquanto o ex-zagueiro Sven Bender integrará a equipe. Paralelamente, Per Mertesacker assumirá o cargo de diretor esportivo da DFB para participar do projeto de reestruturação da seleção.

A missão de Klopp será devolver competitividade à Alemanha depois de uma sequência de campanhas abaixo das expectativas. Desde o título mundial conquistado no Brasil, em 2014, a equipe acumulou eliminações precoces em Copas do Mundo e Eurocopas. O revés para o Paraguai no Mundial de 2026 reforçou a necessidade de mudanças profundas na seleção.

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