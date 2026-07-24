Luis Roberto celebra fim do tratamento e reforça alerta sobre câncer de cabeça e pescoço

A notícia tão aguardada: Luis Roberto anunciou o fim do tratamento contra o câncer de cabeça e pescoço. O narrador da Globo, de 65 anos, compartilhou a novidade com seguidores em um vídeo publicado no Instagram, no qual revelou ter encerrado um ciclo de 33 sessões de radioterapia e sete de quimioterapia. A publicação também marcou sua participação na campanha Julho Verde, voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

“Terminei há pouco um tratamento de um câncer de cabeça e pescoço. Você sabia que julho é um mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço?”, afirmou.

Luis, então, chamou atenção para importância do diagnostico precoce. Segundo ele, cerca de 80% dos casos ainda são descobertos quando a doença está em estádio avançado. Esse cenário reforça a necessidade de reconhecer os primeiros sinais e procurar avaliação especializada.

Principais fatores de risco

Ao falar sobre a doença, o narrador explicou que esse tipo de câncer pode atingir boca, garganta, laringe, tireoide e outras regiões da cabeça e do pescoço. Também lembrou que o tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a infecção pelo HPV, vírus associado ao aumento dos casos de câncer de garganta, figuram entre os principais fatores de risco.

Em seguida, compartilhou os sintomas que merecem atenção e citou a própria experiência. “Feridas na boca que não cicatrizam ou caroço no pescoço, que foi o meu caso, inclusive. Há também a rouquidão persistente, dor de garganta que não melhora ou dificuldade para engolir. Todos são sinais de alerta e devem ser investigados por um cirurgião”, alertou.

“Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Informação salva vidas”, completou.









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Diagnóstico de Luis Roberto

Neoplasia é o nome dado aos tumores que surgem na região do pescoço, benignos ou malignos, e que podem atingir áreas como boca, faringe, laringe e tireoide. O narrador descobriu o diagnósticos em exames de rotina, sem qualquer alerta mais intenso. Médicos apontam que, além dos sintomas já citados, os sintomas também envolvem aparecimento de nódulos e até sangramento na expectoração.

O narrador tornou público o diagnóstico no início de abril, depois de descobrir uma neoplasia na região cervical em exames de rotina. Como precisou iniciar o tratamento imediatamente, afastou-se das transmissões esportivas da Globo e ficou fora da cobertura da Copa do Mundo.

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