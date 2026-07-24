São Paulo pode ficar sem o Morumbis para clássico contra o Corinthians

O São Paulo ainda não sabe se poderá contar com o Morumbis no clássico contra o Corinthians, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a Live Nation, empresa responsável pelos shows no estádio, agendou três apresentações do BTS para os dias 28, 30 e 31 de outubro. Com isso, o clube já discute internamente a viabilidade de utilizar o local apenas quatro dias depois.

Ainda não há uma definição sobre o tema. Apesar do intervalo curto entre o último show e o clássico, o São Paulo não descarta atuar no Morumbis. A decisão dependerá, principalmente, das condições do gramado após a desmontagem da estrutura.

Gramado pode não se recuperar a tempo

A principal preocupação envolve justamente a recuperação da grama. Como a proteção utilizada durante os eventos impede a respiração da superfície, o clube acredita que precisará substituir todo o gramado depois da sequência de apresentações. O diagnóstico final, porém, dependerá das condições climáticas e da forma como o campo reagirá após os shows.

Esse procedimento costuma ocorrer apenas quando o estádio recebe uma sequência maior de eventos. Quando há apenas um ou dois shows consecutivos, o São Paulo normalmente faz intervenções pontuais. No início deste ano, por exemplo, o clube não precisou trocar todo o gramado após o show de Shakira. A cantora colombiana se apresentou em 13 de fevereiro, e seis dias depois a equipe enfrentou a Ponte Preta no Morumbis. Embora o campo apresentasse partes amareladas e queimadas, a jogabilidade não sofreu impactos significativos.

Situação semelhante ocorreu após os dois shows do Stray Kids, realizados em 5 e 6 de abril. Na ocasião, o São Paulo realizou apenas reparos localizados antes de receber o Alianza Lima pela Libertadores, no dia 10.

Desta vez, entretanto, o cenário é diferente. Além de três apresentações distribuídas ao longo de quatro dias, o estádio ainda precisará passar pelos processos de montagem e desmontagem das estruturas, o que aumenta o tempo de utilização da cobertura sobre o gramado.

São Paulo já perdeu jogos por conta de shows

Os shows já obrigaram o São Paulo a deixar o Morumbis em quatro oportunidades nesta temporada. Em março, após três apresentações do AC/DC entre 24 de fevereiro e 4 de março, a equipe enfrentou a Chapecoense no Canindé.

Na sequência, os shows de The Weeknd também alteraram a programação tricolor. O cantor se apresentou nos dias 30 de abril e 1º de maio, enquanto o São Paulo precisou mandar o duelo contra o Mirassol em Campinas e o confronto diante do Bahia em Bragança Paulista.

Mais recentemente, a série de apresentações de Harry Styles, entre 17 e 24 de julho, fez o Tricolor atuar novamente longe de casa. Na última quarta-feira, a equipe perdeu por 2 a 1 para o Athletico-PR em Bragança Paulista. O clube também corria o risco de mandar o clássico contra o Santos fora do Morumbis, mas o duelo acabou sendo adiado.

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