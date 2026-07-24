Neymar reage a críticas de Craque Neto e dispara: 'Vai se f'

Neymar voltou a se envolver em uma polêmica fora das quatro linhas. O atacante do Santos respondeu às críticas feitas por Craque Neto sobre sua participação em um torneio de pôquer durante a folga concedida pelo clube e, em seguida, xingou o apresentador nas redes sociais. A reação aconteceu após Neto comentar um vídeo publicado pelo camisa 10 mostrando sua rotina de treinos.

Enquanto isso, o Neto afirmou que Neymar tem liberdade para aproveitar o tempo livre, mas criticou a forma como o atacante se posicionou nas redes sociais. “Você pode treinar, pode jogar, pode ser bilionário. O que você não pode é achar que a gente é trouxa. Você vai no Instagram e fala: ‘Posso treinar agora?’. Coisa de menino, de bebezinho”, afirmou.

Além disso, Neto aumentou o tom das críticas ao dizer que Neymar estaria “de folga há anos”. “Você está de folga há mais de sete anos. Está de folga desde a Copa do Mundo. Aí vem perguntar se pode treinar? Que coisa de criança”, finalizou.

Logo depois, uma publicação do influenciador e jornalista esportivo Thiago Asmar, o Pilhado, repercutiu o trecho da transmissão da Rádio Craque Neto. Neymar não demorou para responder e rebateu as críticas ao comentar o post. “Chato pra , vai se f* esse otário”, escreveu o camisa 10 do Santos.

Neymar explica participação em torneio de pôquer

Antes disso, Neymar já havia usado as redes sociais para justificar a presença em um torneio de pôquer. Segundo o atacante, ele participou do evento durante um dia de folga concedido pelo Santos após problemas logísticos no retorno da delegação da Venezuela. Além disso, o jogador garantiu que a programação não prejudicou sua preparação para a sequência da temporada.

“Estava aqui me preparando para o segundo treino e lembrei que, na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado pôquer. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida”, disparou.





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