Fluminense confirma venda do zagueiro Davi Schuindt

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira (24) a venda do zagueiro Davi Schuindt para o AVS, de Portugal. Apesar da negociação em definitivo, o Tricolor das Laranjeiras não receberá valor de compensação financeira pela transferência. Contudo, manteve 50% dos direitos econômicos do jogador.

Davi Schuindt, de 22 anos, renovou com o Fluminense em 2025 e tinha contrato até o fim de 2028. Sem espaço no profissional, o zagueiro ficou com caminho aberto para negociar a transferência para o futebol europeu. Dessa forma, assinou contrato com o clube português até o fim de 2030.

Mesmo fora dos planos, Davi Schuindt chegou a atuar em cinco jogos pelo Fluminense como profissional. O zagueiro começou como titular em três ocasiões e, em uma delas, recebeu elogios da torcida. Porém, a forte concorrência no setor impediu a sequência e, consequentemente, o desenvolvimento do jovem.

Davi Schuindt chegou ao Fluminense em 2013. Campeão brasileiro na categoria sub-17 e do Carioca na categoria sub-20, em 2020 e 2022, respectivamente, o jogador possui outros importantes títulos pelas categorias de base do clube, como a Copa Nike Sub-15 de 2019. Ele não foi relacionado no empate com o Bragantino.

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