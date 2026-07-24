Corinthians não pretende vender André e Breno Bidon na mesma janela

O Corinthians trabalha para equilibrar as finanças sem desmontar o elenco. Por isso, a diretoria e a comissão técnica definiram que não negociam André e Breno Bidon na mesma janela de transferências, mesmo diante da necessidade de arrecadar recursos. A revelação foi feita pelo técnico Fernando Diniz após a vitória por 3 a 0 sobre o Remo, na última quinta-feira (23/7), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o treinador, o planejamento prevê a saída de apenas um dos dois meio-campistas caso cheguem propostas consideradas vantajosas. A intenção é preservar a competitividade da equipe na sequência da temporada.

“Não corremos risco de perder os dois. Se perder, vai ser um só”, cravou Diniz em entrevista coletiva.

Corinthians precisa vender jogadores

Embora a posição tranquilize parte da torcida, o Corinthians segue pressionado pela grave crise financeira. Com a janela de transferências aberta, o clube convive com quatro transfer bans ativos e ainda enfrenta atrasos no pagamento dos direitos de imagem do elenco profissional.

Diante desse cenário, a diretoria estabeleceu como meta arrecadar pelo menos 25 milhões de euros, cerca de R$ 144,4 milhões, com vendas nesta janela. O objetivo é aliviar as contas e manter o fluxo de caixa sem comprometer o desempenho esportivo.

Até o momento, porém, o Corinthians não recebeu propostas oficiais por André ou Breno Bidon. Na última semana, André participou de uma videochamada com dirigentes da Juventus, mas o clube italiano ainda não formalizou uma oferta. No início do ano, o Milan chegou a oferecer 17 milhões de euros pelo volante, porém o presidente Osmar Stabile vetou a negociação.

Além da dupla de meio-campistas, o departamento de futebol reconhece que pode receber propostas por outros jogadores valorizados do elenco, como Matheuzinho, Hugo Souza, Yuri Alberto e Matheus Bidu. Ainda assim, a estratégia permanece em negociar apenas o necessário para equilibrar as finanças sem enfraquecer o time nas disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

“Estamos muito alinhados. Sei que o Corinthians precisa vender alguém, tem que ser um jogador que entre um recurso expressivo para valer a pena. Se pudéssemos segurar todos, seria ótimo. Se tiver que sair, que saia apenas um”, completou Fernando Diniz.

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