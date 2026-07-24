Bisavô de Messi nasceu no interior de SP e teve sobrenome alterado; descoberta revela elo inusitado com o Brasil

A história de Lionel Messi guarda uma curiosa ligação com o Brasil que vai além da rivalidade entre argentinos e brasileiros nos gramados. Um pesquisador italiano descobriu que um dos bisavôs do craque nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após a chegada da família ao país no início do século XX. Além disso, a passagem pelo Brasil mudou o sobrenome da família antes da mudança definitiva para a Argentina.

A pesquisa, conduzida pelo italiano Fiorenzo Santini, reconstruiu a árvore genealógica da linha materna do camisa 10. Segundo o pesquisador, a história começa com Raniero Coccettini, tataravô de Messi, natural de San Severino Marche, na Itália. Em 1899, ele desembarcou no Porto de Santos ao lado da esposa, Rosa Ricchezza, e de dois filhos, conforme registros do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Em seguida, a família seguiu para o interior paulista, onde Raniero passou a trabalhar em uma fazenda de Martinho Prado Júnior, em Rincão, a cerca de 70 quilômetros de Ribeirão Preto.

Mudança de sobrenome marca história da família de Messi no Brasil

Durante a permanência no Brasil, a família passou por mudanças nos registros civis. Arderigo passou a ser registrado como Federico, enquanto o sobrenome Coccettini foi alterado para Cuccittini. “O Arderigo, no Brasil, vira Federico. E o Coccettini muda para Cuccittini. O Federico é o bisavô do Messi”, explicou Santini. Posteriormente, em 1905, a família deixou o Brasil e se estabeleceu na região de Rosário, na Argentina, onde nasceram Antônio Cuccittini, avô do jogador, Célia Maria Cuccittini, mãe de Messi, e o próprio Lionel Andrés Messi Cuccittini, em 1987.

Ao longo da investigação, Santini reuniu documentos entre 2019 e 2022 para comprovar que a alteração do sobrenome ocorreu justamente durante a passagem da família pelo Brasil. O pesquisador afirmou que iniciou a busca após perceber que o sobrenome Cuccittini não existia na Itália.

Por fim, o trabalho também resultou em uma homenagem ao astro argentino. Em 2022, Messi recebeu o título de cidadão honorário de San Severino Marche, cidade italiana de onde partiram seus antepassados rumo ao Brasil antes da mudança definitiva para a Argentina.

Ribeirão Preto mantém vivo o elo entre Messi e o Brasil

Atualmente, não há registros de familiares de Lionel Messi vivendo em Ribeirão Preto, já que toda a família deixou o Brasil e seguiu para a Argentina em 1905. No entanto, a cidade ainda preserva um vínculo com a história do craque.

Hoje, o principal elo entre Messi e Ribeirão Preto está na Rua Martinico Prado, localizada no bairro Vila Tibério, na zona oeste da cidade. A via homenageia o fazendeiro Martinho Prado Júnior, responsável por acolher os antepassados do jogador durante a passagem da família pelo interior paulista. Curiosamente, o bairro também abriga as origens do Botafogo-SP, um dos principais clubes da cidade.

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