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Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após ter carteira suspensa

Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após ter carteira suspensa
Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após ter carteira suspensa -

Pouco depois de defender a Austrália na Copa do Mundo 2026, o meia Cristian Volpato passou a ocupar espaço no noticiário policial. Isso porque o atleta de 22 anos testou positivo para cocaína após ser parado pela polícia enquanto dirigia em alta velocidade, por volta de 1h (horário local) desta sexta-feira (24), em Sydney.

A abordagem ocorreu depois que agentes flagraram o meia conduzindo uma BMW a 109 km/h em uma ponte onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h, segundo informações publicadas pelo The Sydney Morning Herald. Durante a fiscalização, os policiais realizaram um teste na estrada, que apontou a presença de cocaína no organismo do atleta.

As autoridades recolheram uma segunda amostra, esta ainda submetida a uma nova análise, após a contestação de Volpato ao positivo. O resultado do exame deverá determinar os próximos passos do caso.

Volpato ainda se envolveu em outro episódio na mesma madrugada, pouco antes de testar positivo para o consumo de cocaína. Cerca de duas horas antes da ocorrência que motivou o teste, o meia já havia recebido uma multa na mesma ponte por dirigir mais de 20 km/h acima do limite permitido. Como consequência, teve a carteira de habilitação suspensa por seis meses.

Cristian Volpato pela Austrália na Copa

A convocação para a Copa do Mundo 2026 representou uma mudança de rumo na trajetória internacional do jogador. Isso porque antes do Mundial o meia tinha recusado os chamados da Austrália para defender a seleção nacional, incluindo a oportunidade de disputar a edição de 2022. As negativas visavam uma oportunidade de defender a Itália.

Em maio deste ano, porém, Volpato mudou de posição e apareceu entre as surpresas da lista de 26 atletas convocados pelo técnico Tony Popovic. No Mundial, o meia entrou entrou em campo em três das quatro partidas da Austrália, que se despediu do torneio na segunda fase, após a derrota para o Egito.

Cristian Volpato, do Sassuolo, nasceu em Sydney e possui dupla cidadania. Em 2020, deixou a Austrália para integrar as categorias de base da Roma, depois de iniciar a formação em equipes australianas.

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