Jogador da Austrália na Copa testa positivo para cocaína após ter carteira suspensa

Pouco depois de defender a Austrália na Copa do Mundo 2026, o meia Cristian Volpato passou a ocupar espaço no noticiário policial. Isso porque o atleta de 22 anos testou positivo para cocaína após ser parado pela polícia enquanto dirigia em alta velocidade, por volta de 1h (horário local) desta sexta-feira (24), em Sydney.

A abordagem ocorreu depois que agentes flagraram o meia conduzindo uma BMW a 109 km/h em uma ponte onde a velocidade máxima permitida é de 60 km/h, segundo informações publicadas pelo The Sydney Morning Herald. Durante a fiscalização, os policiais realizaram um teste na estrada, que apontou a presença de cocaína no organismo do atleta.

As autoridades recolheram uma segunda amostra, esta ainda submetida a uma nova análise, após a contestação de Volpato ao positivo. O resultado do exame deverá determinar os próximos passos do caso.

Volpato ainda se envolveu em outro episódio na mesma madrugada, pouco antes de testar positivo para o consumo de cocaína. Cerca de duas horas antes da ocorrência que motivou o teste, o meia já havia recebido uma multa na mesma ponte por dirigir mais de 20 km/h acima do limite permitido. Como consequência, teve a carteira de habilitação suspensa por seis meses.

Cristian Volpato pela Austrália na Copa

A convocação para a Copa do Mundo 2026 representou uma mudança de rumo na trajetória internacional do jogador. Isso porque antes do Mundial o meia tinha recusado os chamados da Austrália para defender a seleção nacional, incluindo a oportunidade de disputar a edição de 2022. As negativas visavam uma oportunidade de defender a Itália.

Em maio deste ano, porém, Volpato mudou de posição e apareceu entre as surpresas da lista de 26 atletas convocados pelo técnico Tony Popovic. No Mundial, o meia entrou entrou em campo em três das quatro partidas da Austrália, que se despediu do torneio na segunda fase, após a derrota para o Egito.

Cristian Volpato, do Sassuolo, nasceu em Sydney e possui dupla cidadania. Em 2020, deixou a Austrália para integrar as categorias de base da Roma, depois de iniciar a formação em equipes australianas.

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