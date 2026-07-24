Pedro mantém boa fase com Jardim e lidera ataque do Flamengo

O Flamengo voltou em modo turbo da pausa do calendário para a Copa do Mundo de 2026. Com grande atuação de Pedro, o Rubro-Negro goleou a Chapecoense por 4 a 0, na última quarta-feira (22), fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o camisa 9 manteve a boa fase sob o comando do técnico Leonardo Jardim e ampliou seus números — que são impressionantes.

Desde a chegada de Leonardo Jardim, Pedro recuperou a confiança e virou o grande protagonista do Flamengo. Afinal, são 11 gols e três assistências em 14 jogos sob o comando do técnico português. Ou seja, o camisa 9 tem média de uma participação em gol por partida e se tornou o artilheiro e o líder de participação em gols da equipe no período.

Maior artilheiro do Flamengo no século, Pedro sofreu com uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em 2024. Portanto, o centroavante perdeu a chegada do técnico Filipe Luís e só retomou a condição de titular após a Copa do Mundo de Clubes de 2025. Mesmo assim, sempre viveu sob desconfiança do treinador, que pedia a contratação de um novo centroavante.

A mudança no comando, no entanto, mudou o cenário. Com a chegada de Leonardo Jardim, Pedro recuperou o protagonismo. Afinal, Leonardo Jardim tem um estilo de jogo diferente do antecessor e potencializa o camisa 9. Na temporada, o centroavante soma 36 jogos, 21 gols e seis assistências com a camisa do Flamengo, sendo 11 gols após a chegada de Jardim.

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