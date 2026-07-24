Obras do Santos para aumentar capacidade da Vila causam polêmica

As obras na Vila Belmiro se tornaram alvo de debate entre torcedores do Santos nos últimos dias. Imagens da reforma no setor de arquibancada entre os portões 7 e 8, destinado às torcidas organizadas, repercutiram nas redes sociais e levantaram questionamentos sobre o espaço entre os degraus, o conforto dos torcedores e a viabilidade da nova estrutura.

A principal polêmica envolve justamente a redução da distância entre os degraus. Para ampliar a capacidade do setor, o Santos encurtou os espaços ao duplicar a base de cimento da arquibancada. Nas imagens divulgadas, alguns trechos também apresentam desníveis, o que aumentou as críticas sobre o acabamento da obra.

Apesar da repercussão, o clube garante que o projeto segue todas as normas de segurança. Segundo a diretoria, o cálculo prevê um espaço de aproximadamente 50 centímetros por torcedor, considerando que o público acompanhará as partidas em pé. Além disso, o Santos instalará guarda-corpos ao longo da arquibancada para evitar o chamado efeito “avalanche”, quando torcedores caem em sequência.

Neste sábado (25/7), diante da Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a área central do setor seguirá interditada por causa das intervenções. Assim, apenas as alas laterais ficarão abertas, reduzindo a capacidade do local para 1.430 pessoas.

Santos mantém planejamento de reforma na Vila

Contudo, mesmo diante das críticas, a diretoria mantém o planejamento. A intenção é transformar novamente o setor das organizadas em um dos principais pontos de pressão da Vila Belmiro. O clube aposta em um ambiente mais compacto, semelhante ao do novo Pacaembu, com arquibancadas mais próximas do gramado e sem escadas de acesso no meio do setor.

Quando concluir a reforma, o Santos espera elevar a capacidade da arquibancada para pouco mais de cinco mil torcedores. A obra faz parte de um amplo projeto de revitalização da Vila Belmiro, que também prevê mudanças em outros setores, novos camarotes, um bar, além de uma nova loja oficial e de um novo memorial.

As melhorias na casa santista ganharam ainda mais importância porque o projeto do novo estádio voltou a esfriar. Após anos de negociações, a WTorre interrompeu as tratativas para a construção da nova Vila Belmiro, deixando a modernização do estádio atual como principal alternativa do clube no curto prazo.

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