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Obras do Santos para aumentar capacidade da Vila causam polêmica

Obras do Santos para aumentar capacidade da Vila causam polêmica
Obras do Santos para aumentar capacidade da Vila causam polêmica -

As obras na Vila Belmiro se tornaram alvo de debate entre torcedores do Santos nos últimos dias. Imagens da reforma no setor de arquibancada entre os portões 7 e 8, destinado às torcidas organizadas, repercutiram nas redes sociais e levantaram questionamentos sobre o espaço entre os degraus, o conforto dos torcedores e a viabilidade da nova estrutura.

A principal polêmica envolve justamente a redução da distância entre os degraus. Para ampliar a capacidade do setor, o Santos encurtou os espaços ao duplicar a base de cimento da arquibancada. Nas imagens divulgadas, alguns trechos também apresentam desníveis, o que aumentou as críticas sobre o acabamento da obra.

Apesar da repercussão, o clube garante que o projeto segue todas as normas de segurança. Segundo a diretoria, o cálculo prevê um espaço de aproximadamente 50 centímetros por torcedor, considerando que o público acompanhará as partidas em pé. Além disso, o Santos instalará guarda-corpos ao longo da arquibancada para evitar o chamado efeito “avalanche”, quando torcedores caem em sequência.

Neste sábado (25/7), diante da Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a área central do setor seguirá interditada por causa das intervenções. Assim, apenas as alas laterais ficarão abertas, reduzindo a capacidade do local para 1.430 pessoas.

Santos mantém planejamento de reforma na Vila

Contudo, mesmo diante das críticas, a diretoria mantém o planejamento. A intenção é transformar novamente o setor das organizadas em um dos principais pontos de pressão da Vila Belmiro. O clube aposta em um ambiente mais compacto, semelhante ao do novo Pacaembu, com arquibancadas mais próximas do gramado e sem escadas de acesso no meio do setor.

Quando concluir a reforma, o Santos espera elevar a capacidade da arquibancada para pouco mais de cinco mil torcedores. A obra faz parte de um amplo projeto de revitalização da Vila Belmiro, que também prevê mudanças em outros setores, novos camarotes, um bar, além de uma nova loja oficial e de um novo memorial.

As melhorias na casa santista ganharam ainda mais importância porque o projeto do novo estádio voltou a esfriar. Após anos de negociações, a WTorre interrompeu as tratativas para a construção da nova Vila Belmiro, deixando a modernização do estádio atual como principal alternativa do clube no curto prazo.

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