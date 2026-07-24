Equipe da GeTV é advertida pela Globo após polêmica com post do Palmeiras

A Globo cobrou mais cuidado da equipe esportiva da GeTV com o que considera assuntos internos da empresa. Após avaliar que a exposição pública ultrapassou o limite considerado adequado em uma polêmica envolvendo a jornalista Luana Maluf, a direção de esporte da emissora optou por advertir os envolvidos no caso.

O ponto de partida do atrito surgiu de um posicionamento público de Luana Maluf em relação a uma postagem da GeTV no Instagram, ironizando o fato de o Palmeiras não ter mundial. A publicação do canal digital da Globo fazia referência ao vice-campeonato do atacante Flaco López, que integrou a delegação argentina na Copa do Mundo e perdeu para Espanha.

Após o post, Luana, torcedora declarada do Palmeiras, classificou a brincadeira como “uma enorme decepção”. Além do protesto particular, Maluf também usou os stories do Instagram para responder aos palmeirenses que cobravam uma postura mais firme da jornalista.

“Entendo as centenas de mensagens que estou recebendo sobre o assunto. Só posso dizer que a minha revolta foi tão grande quanto a de vocês. Espero não ser demitida por esse post”, dizia um trecho.

Publicação de Luana Maluf

Antes de tornar a insatisfação pública, Maluf também reclamou internamente com colegas sobre a publicação. O perfil da GeTV apagou a postagem na sequência, mas o episódio provocou reações distintas entre torcedores de clubes do Brasil.

Advertência da Globo

O caso chamou atenção da direção da Globo porque executivos entenderam que situações desse tipo deveriam ser tratadas internamente, sem exposição nas redes sociais. Ainda de acordo com a coluna F5, o setor orientou que os envolvidos buscassem soluções dentro da própria empresa e agissem com mais parcimônia para evitar novos desgastes públicos.

Nem Luana Maluf e nem a emissora se manifestaram novamente sobre o tema. O último post da jornalista sobre o episódio citava o reconhecimento interno sobre o erro na publicação.

“[…] Claro que a parte da demissão foi brincadeira, sempre me deram liberdade para falar o que penso. O erro também foi admitido internamente e por isso a publicação foi excluída”.

E a GeTV internamente?

Apesar do episódio, a avaliação interna sobre a GeTV permanece positiva, e executivos entendem que ajustes de linguagem fazem parte do processo natural de um projeto novo. A empresa considera que o canal tem boa audiência e cumpre as metas previstas, principalmente nas transmissões realizadas pelo YouTube.

O canal integra a programação digital da Globo, que também conta com transmissões da Copa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores no YouTube. Durante a Copa, a emissora exibiu partidas pela TV paga e pelo Globoplay.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.