IA recria vídeo viral com harmonização facial de Vini Jr; veja

Um vídeo criado por inteligência artificial voltou a movimentar as redes sociais, desta vez com Vini Jr como protagonista. Inspirada na produção viral que reuniu diferentes versões de Neymar Jr, a produtora Shaka Creators publicou, na quinta-feira (23), uma paródia feita com IA que brinca com a recente harmonização facial do atacante do Real Madrid.

No entanto, a brincadeira muda de tom quando surge o “Vini Jr de 2026”. Diferentemente do vídeo original, o personagem aparece com barba, óculos e boné, completamente diferente da aparência atual do jogador. A reação da versão mais nova reforça a piada: “Quem diabos é você?”. Além disso, o personagem encerra a cena segurando uma caixa de ácido hialurônico, em vez da taça da Copa do Mundo exibida na produção inspirada em Neymar.

A brincadeira faz referência aos procedimentos estéticos realizados recentemente por Vini Jr, especialmente na região do queixo. Ao mesmo tempo, a mudança no visual do atacante ganhou força nas redes sociais e passou a dividir espaço com outro assunto envolvendo o jogador: a reconciliação com a influenciadora Virginia Fonseca.

A publicação viralizou rapidamente nas plataformas digitais. Além disso, internautas encheram o post de comentários com brincadeiras sobre a transformação do jogador e ajudaram a impulsionar ainda mais a repercussão da paródia.

VEJA:

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Harmonização facial de Vini Jr chama atenção

Nesta semana, Vini Jr chamou atenção ao aparecer ao lado de Virginia Fonseca durante a inauguração de uma academia, em Goiânia. Além da presença do atacante no evento, a mudança em seu rosto rapidamente repercutiu entre os internautas.

Nas redes sociais, fãs comentaram o novo visual do camisa 7 e apontaram diferenças em relação às suas últimas aparições públicas. Dessa forma, a aparência do jogador se tornou um dos assuntos mais comentados após a divulgação das fotos e vídeos do evento.

Segundo o portal LeoDias, Vini Jr passou por um procedimento estético na capital goiana. Além disso, o atacante realizou uma harmonização na região do queixo com o dermatologista Alessandro Alarcão, profissional conhecido por atender diversas celebridades.

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