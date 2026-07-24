Barcelona lança nova camisa reserva inspirada em Kobe Bryant

O Barcelona apresentou, nesta sexta-feira (24), a nova camisa reserva que será utilizada na temporada 2026/27. Desenvolvido pela Nike em parceria com a marca de Kobe Bryant, o uniforme tem o preto como cor predominante e traz um degradê em roxo na parte inferior. Além disso, detalhes dourados aparecem no escudo, nos patrocinadores e em outros elementos gráficos.

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Outro destaque está na textura aplicada ao tecido, inspirada na pele de uma serpente, símbolo tradicional da marca de Kobe Bryant. O escudo do Barcelona é iridescente (quando a cor muda de acordo com o ponto de vista), enquanto o peito exibe o logotipo da marca do ex-atleta norte-americano.

Com o lançamento da camisa reserva, o Barcelona conclui a apresentação dos principais uniformes para a temporada 2026/27. A equipe já havia divulgado, no fim de junho, a camisa principal, inspirada na nova fachada do Camp Nou, e deve estrear o novo uniforme alternativo nas primeiras partidas da temporada quando jogar fora de casa.

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