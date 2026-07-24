Falta de pontaria tira o sono do Botafogo no Brasileirão

O Botafogo passa por um problema sério na frente do gol. Mesmo sendo dono do segundo melhor ataque do Brasileirão, o Glorioso sofre com a falta de pontaria desde a chegada do técnico Franclim Carvalho. Isso, aliás, foi um dos motivos do empate sem gols com o Vitória, nesta última quinta-feira (23), no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

Desde a chegada de Franclim Carvalho, o Botafogo se tornou o clube com mais finalizações (160) e mais finalizações na direção do gol (62) no Brasileirão. Contudo, a taxa de conversão é de apenas 38,75%. Ou seja, a dificuldade para converter o volume em gols, aliada a insegurança na defesa, prejudicam a campanha do Glorioso na competição.

No empate contra o Vitória, por exemplo, o Botafogo finalizou 19 vezes e acertou apenas cinco no alvo. Ou seja, converteu apenas 26,32% das finalizações. Vale destacar, no entanto, a boa atuação do goleiro Lucas Arcanjo. Afinal, das cinco finalizações certas, quatro delas foram grandes chances. O time baiano, no entanto, quase foi letal, já que acertou apenas uma das cinco tentativas — e levou perigo.

Com o empate, o Botafogo chegou a 26 pontos e ocupa a nona colocação. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo, aliás, marca o reencontro do Alvinegro com o técnico Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024.

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