Palmeiras tem mais de 52% de chance de ser campeão brasileiro, diz levantamento

O Palmeiras terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2026 na liderança isolada e também como o principal favorito ao título. De acordo com levantamento do Gato Mestre, do site “ge’, o Verdão reúne 52,17% de probabilidade de levantar a taça ao fim da temporada, consolidando a boa campanha construída nas primeiras 19 rodadas.

A equipe comandada por Abel Ferreira soma 44 pontos e registra 77% de aproveitamento. Além disso, abriu sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, vice-líder da competição. O clube carioca, porém, ainda disputará a partida atrasada contra o Mirassol, válida pela quarta rodada. Se vencer o confronto, reduzirá a diferença para quatro pontos.

Mesmo com esse cenário, o modelo estatístico mantém o Palmeiras como favorito isolado. O Flamengo aparece logo atrás, com 38,31% de chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. Juntos, os dois clubes concentram 90,48% das probabilidades de título.

Os demais concorrentes aparecem bem distantes. O Athletico-PR surge com 3,45% de chances, seguido pelo Red Bull Bragantino, com 2,53%, e pelo Fluminense, com 1,69%. Nenhuma outra equipe alcança sequer 1% de probabilidade de terminar a temporada na primeira colocação.

O favoritismo dos líderes ganhou ainda mais força na retomada do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo. O Palmeiras venceu o Coritiba por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Flamengo goleou a Chapecoense por 4 a 0, também como visitante, mantendo a perseguição ao Verdão.

Palmeiras agora se prepara para o segundo turno

Agora, na abertura do segundo turno, os dois primeiros colocados atuarão diante de suas torcidas. O Palmeiras receberá o Atlético-MG, enquanto o Flamengo enfrentará o São Paulo no Maracanã. Curiosamente, ambos tropeçaram justamente diante desses adversários na primeira metade do campeonato.

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