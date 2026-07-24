Vasco tem interesse no volante Santiago Sosa, do Racing

O Vasco promete agitar o mercado de transferências nas próximas semanas. De olho nas possibilidades, o Cruz-Maltino manifestou interesse no volante Santiago Sosa, do Racing, da Argentina, segundo o jornalista César Luis Merlo. O clube, aliás, já tem conversas em andamento pela contratação do jogador argentino.

Santiago Sosa, de 27 anos, é um antigo desejo do Vasco. No início do ano, o Cruz-Maltino também manifestou interesse na contratação, mas não abriu conversas com o Racing. O jogador agrada o departamento de futebol vascaíno, mas os valores diminuíram o interesse no início da temporada. Contudo, a história mudou nesta janela.

A contratação de um volante é a prioridade do Vasco desde o início do ano. Recentemente, aliás, o clube avançou pela contratação do colombiano Nelson Deossa, do Real Betis, da Espanha. Mas não deve parar por aí. Afinal, os jogadores vão chegar para repor a saída de Hugo Moura e a iminente saída de Tchê Tchê.

Revelado no River Plate, Santiago Sosa teve passagem pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, antes de chegar ao Racing, em 2024. No clube argentino, o volante conquistou a Sul-Americana de 2024 e chegou a enfrentar o Flamengo na Libertadores do ano passado. Ele, aliás, conquistou a competição continental em 2018.

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