Concerto de Rosalía é cancelado após mensagens de ódio de torcedores da Argentina

Às vésperas de iniciar uma sequência de apresentações em Buenos Aires, Rosalía segue lidando com uma onda de cancelamento na Argentina. A resistência à cantora se tornou tamanha nos últimos dias que organizadores cancelaram um concerto sinfônico dedicado à artista espanhola, em Córdoba, após as “inúmeras mensagens de ódio” nas redes. Essa polêmica se arrasta desde a final da Copa do Mundo, após uma publicação da cantora sobre a derrota albiceleste para Espanha.

O primeiro dos quatro shows esgotados de Rosalía está marcado para 1º de agosto, na Movistar Arena, em Buenos Aires. No entanto, a organização da “Lux Tour” teme clima hostil ou desistências após a pressão contra a cantora, sobretudo nas redes sociais.

A insatisfação argentina ganhou força após a cantora compartilhar um vídeo da atriz libanesa-americana Mia Khalifa, no TikTok, comemorando a vitória da La Roja na Copa do Mundo com a legenda: “como soa a vida agora que as pérolas foram derrotadas”. O registro ainda contava com a música “La Perla”, da própria artista, como canção de fundo.

O concerto sinfônico cancelado estava previsto para quinta-feira (23) em um museu da província de Córdoba, no centro do país.

Veja o post

El video de Mia Khalifa que compartió Rosalía en TikTok. La cantante tiene cuatro fechas confirmadas en Argentina en agosto. pic.twitter.com/uUABHwuhGe — Corta (@somoscorta) July 21, 2026

Na Espanha, a palavra “perla” se refere, de maneira coloquial, a uma pessoa problemática ou difícil. Muitos torcedores interpretaram a publicação como uma provocação após a derrota da seleção argentina e passaram a demonstrar indignação nas redes sociais.

Rosalía se manifesta após a polêmica

A cantora apagou o conteúdo em meio à repercussão e se manifestou no Instagram na última quarta-feira (22). Segundo a artista, o vídeo foi compartilhado sem a leitura da mensagem contida no post: “Só tenho amor pela Argentina”.

O pedido de desculpas, porém, não amenizou a onda de críticas. Na publicação mais recente da artista, internautas questionaram a permanência nos shows e levantaram a possibilidade de devolver os ingressos. Estima-se que ela tenha comercializado cerca de 50 mil para as primeiras apresentações.

“E se pedíssemos o reembolso dos ingressos na Argentina?” e “Devolvi os ingressos que comprei para minhas sobrinhas. Elas decidiram por conta própria não ir te ver (…) você realmente decepcionou seu público argentino”, figuravam entre as manifestações.

Outras pessoas também aproveitaram o espaço para oferecer suas próprias entradas à venda.

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