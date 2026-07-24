Bragantino x Atlético-MG (Futebol Feminino): onde assistir e escalações

Red Bull Bragantino e Atlético-MG entram em campo neste sábado (26), às 17h, no Estádio Benito Agnello Castellano, em Rio Claro (SP), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As equipes disputam pontos importantes na reta final da primeira fase, que reúne 18 clubes em turno único.

Pelo regulamento, os oito primeiros colocados avançam às quartas de final, disputadas em jogo único, assim como a semifinal. Já a decisão acontece em partidas de ida e volta, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2.

Onde assistir

O confronto terá transmissão do UOL no YouTube.

Como chega o Bragantino

O Red Bull Bragantino chega embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, pela Copa do Brasil Feminina. Lurdinha e Ana Carla marcaram os gols que garantiram a classificação da equipe paulista, que agora tenta manter a sequência positiva também no Brasileirão.

Como chega o Atlético-MG

Enquanto isso, o Atlético-MG também vive bom momento. Pela Copa do Brasil Feminina, o Galo derrotou o Atlético-PI por 2 a 1, na Arena MRV, e confirmou a vaga na próxima fase da competição. Laura Maria e Pimenta balançaram as redes e asseguraram a classificação das mineiras.

Copa do Brasil Feminina define confrontos das quartas de final

Além disso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na manhã desta sexta-feira (24), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. O evento aconteceu na sede da entidade, no Rio de Janeiro, em pote único e sem restrições de duelos. Dessa forma, o Red Bull Bragantino enfrentará a Ferroviária, enquanto o Atlético-MG medirá forças com o Internacional. As partidas estão previstas para acontecer entre os dias 5 e 19 de agosto.

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