Holandês Van Bommel assume o comando da seleção da Bélgica

A Real Federação Belga de Futebol (RBFA) anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação de Mark van Bommel como novo técnico da seleção principal. O ex-jogador holandês assinou contrato até a disputa da Eurocopa de 2028 e passa a comandar a equipe no início de um novo ciclo internacional.

“É uma grande honra assumir a seleção da Bélgica. Este time é extraordinário tem jogadores fora do comum. Junto com a minha comissão técnica quero montar um time disciplinado, ambicioso e que tenha garra para competir em alto nível”, afirmou Van Bommel nas redes sociais da RBFA.

A mudança acontece três semanas depois da eliminação da Bélgica na Copa do Mundo. A equipe foi caiu nas quartas de final, ao ser derrotada pela Espanha, resultado que marcou o fim da passagem de Rudi Garcia no comando.

Van Bommel trabalhará na comissão técnica ao lado dos compatriotas Boudewijn Zenden e Reinier Robbemond, enquanto o belga Maarten Martens completa o grupo de auxiliares. Todos, inclusive, têm experiência tanto como jogadores quanto como treinadores.

Aos 49 anos, Van Bommel volta a assumir uma equipe depois de dois anos afastado da área técnica. Ao longo da carreira como treinador, ele dirigiu o PSV Eindhoven entre 2018 e 2020, comandou o Wolfsburg na temporada 2021/22 e conquistou destaque à frente do Antwerp, clube que treinou entre 2022 e 2024.

Agora, o ex-capitão da seleção holandesa terá a missão de recolocar a Bélgica entre as principais forças do futebol europeu. O principal objetivo, assim, será formar uma equipe competitiva para a Eurocopa de 2028 e iniciar um processo de renovação do elenco após a campanha no Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.