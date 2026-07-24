Ainda sem reforços, Vasco se aproxima de 30 jogos sofrendo gols na temporada

O Vasco já fez 37 jogos em 2026 e foi buscar a bola em suas redes em 28 deles. Nem mesmo a chegada de Pedro Emanuel foi capaz de contribuir, até aqui, para alguma evolução do sistema defensivo, que segue colecionando erros em uma sina sem fim. No total, já são 46 gols sofridos na temporada, o quarto pior número entre os integrantes da Série A.

Ainda sem reforços, o técnico português vem trabalhando para encontrar soluções internas. No entanto, a composição da defesa é a mesma do começo da temporada. Com o mau momento de Saldivia, o colombiano Cuesta reassumiu a vaga antes da Copa e foi muito mal contra o Independiente Medellín, na última quarta-feira, pela Sul-Americana. Assim como Puma, que desbancou Paulo Henrique na lateral nas duas primeiras partidas sob o comando de Pedro Emanuel.

Dos únicos nove duelos em que o Vasco não foi vazado, quatro foram pelo Carioca, dois pela Sul-Americana e somente pelo Brasileirão. Aliás, a última vez em que Léo Jardim saiu ileso do gol foi contra em 10 de maio, contra o Athletico-PR, na vitória por 1 a 0, em São Januário.

Barros falha em dois jogos

Titular da equipe, Cauan Barros tem a missão de ser o primeiro volante depois da rescisão de contrato de Hugo Moura. Disperso, o cria da base falhou nos dois jogos depois da retomada das competições – em um deles, de forma bisonha contra o Vitória, decretando a derrota.

A expectativa é de que a diretoria fecha a contratação de Nelson Deossa, do Bétis. O colombiano de 28 anos tem negociações avançadas e chegaria para compor o meio de campo com Thiago Mendes.

Além disso, o Vasco ainda busca mais um zagueiro destro, de bom porte físico e destaque no jogo aéreo.

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