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Corinthians prevê mais 15 dias para gramado da Neo Química atingir condição ideal

Corinthians prevê mais 15 dias para gramado da Neo Química atingir condição ideal
Corinthians prevê mais 15 dias para gramado da Neo Química atingir condição ideal -

O Corinthians ainda precisará de cerca de 15 dias para concluir os ajustes no gramado da Neo Química Arena. Apesar da reforma de R$ 800 mil, iniciada no começo de junho, a superfície ainda apresenta excesso de areia e pouca compactação, principalmente nas regiões dos escanteios. Nesta semana, o clube iniciou um processo de perfuração para aumentar a consistência do campo e acelerar a recuperação.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Remo, na última quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Allan comentou o atual estágio do gramado e demonstrou confiança de que o problema será resolvido em breve.

“Sobre o gramado, eu sou suspeito para falar do gramado da Neo Química, que é um dos melhores do Brasil. É o melhor, mas eu acho que, por conta de tempo, falaram que precisam de mais 15 dias para passar máquina e deixar no nível que sempre foi. Está bom, só tem um pouco de areia ainda embaixo. Tem bastante areia, por isso que às vezes trava, o pessoal está se ralando bastante, mas, daqui a duas semanas, volta a ser o gramado que sempre foi”, disse o volante.

Grama pronta para a Copa do Brasil

A expectativa da diretoria é entregar o campo nas condições ideais para o duelo contra o Internacional. O embate está marcado para 6 de agosto, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Embora utilize grama natural, a Neo Química Arena conta com um sistema híbrido. Fibras sintéticas instaladas alguns centímetros abaixo da superfície formam uma malha que fortalece as raízes e aumenta a resistência do gramado. No ano passado, a NFL financiou o aluguel de uma máquina trazida da Holanda para costurar essas fibras ao campo sem a necessidade de remover toda a grama.

Com a recuperação ainda em andamento, o Corinthians também avalia preservar a superfície ao longo do segundo semestre. Nos últimos dias, o clube recebeu propostas para realizar eventos na Neo Química Arena no fim do ano, mas a tendência é rejeitar os pedidos para evitar novos desgastes no gramado.

Incidente com Raniele no Corinthians

A condição do campo, aliás, foi umfator que contribuiu para o incidente envolvendo Raniele. Durante uma atividade, o volante prendeu o pé no gramado, perdeu o equilíbrio, caiu e deixou o treino após ralar os joelhos. Por causa do problema, ele ficou fora da vitória sobre o Remo. A expectativa, porém, é que volte a treinar normalmente no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (24/7).

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