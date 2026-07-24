Corinthians prevê mais 15 dias para gramado da Neo Química atingir condição ideal

O Corinthians ainda precisará de cerca de 15 dias para concluir os ajustes no gramado da Neo Química Arena. Apesar da reforma de R$ 800 mil, iniciada no começo de junho, a superfície ainda apresenta excesso de areia e pouca compactação, principalmente nas regiões dos escanteios. Nesta semana, o clube iniciou um processo de perfuração para aumentar a consistência do campo e acelerar a recuperação.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Remo, na última quinta-feira (23), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Allan comentou o atual estágio do gramado e demonstrou confiança de que o problema será resolvido em breve.

“Sobre o gramado, eu sou suspeito para falar do gramado da Neo Química, que é um dos melhores do Brasil. É o melhor, mas eu acho que, por conta de tempo, falaram que precisam de mais 15 dias para passar máquina e deixar no nível que sempre foi. Está bom, só tem um pouco de areia ainda embaixo. Tem bastante areia, por isso que às vezes trava, o pessoal está se ralando bastante, mas, daqui a duas semanas, volta a ser o gramado que sempre foi”, disse o volante.

Grama pronta para a Copa do Brasil

A expectativa da diretoria é entregar o campo nas condições ideais para o duelo contra o Internacional. O embate está marcado para 6 de agosto, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Embora utilize grama natural, a Neo Química Arena conta com um sistema híbrido. Fibras sintéticas instaladas alguns centímetros abaixo da superfície formam uma malha que fortalece as raízes e aumenta a resistência do gramado. No ano passado, a NFL financiou o aluguel de uma máquina trazida da Holanda para costurar essas fibras ao campo sem a necessidade de remover toda a grama.

Com a recuperação ainda em andamento, o Corinthians também avalia preservar a superfície ao longo do segundo semestre. Nos últimos dias, o clube recebeu propostas para realizar eventos na Neo Química Arena no fim do ano, mas a tendência é rejeitar os pedidos para evitar novos desgastes no gramado.

Incidente com Raniele no Corinthians

A condição do campo, aliás, foi umfator que contribuiu para o incidente envolvendo Raniele. Durante uma atividade, o volante prendeu o pé no gramado, perdeu o equilíbrio, caiu e deixou o treino após ralar os joelhos. Por causa do problema, ele ficou fora da vitória sobre o Remo. A expectativa, porém, é que volte a treinar normalmente no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira (24/7).

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