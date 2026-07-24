Haaland celebra aniversário em ilha de luxo com festa viking e passeio de iate

Erling Haaland escolheu a badalada ilha francesa de Saint-Tropez para celebrar os 26 anos em grande estilo. Além disso, o atacante norueguês reuniu familiares e a esposa, Isabel Johansen, para aproveitar alguns dias de descanso após a disputa da Copa do Mundo. Embora as fotos tenham sido registradas em 21 de julho, os registros só vieram a público agora.
Durante a viagem, Haaland aproveitou diferentes momentos de lazer. Primeiramente, o camisa 9 passeou de moto aquática, mergulhou no mar, praticou golfe a partir do iate e caminhou pelo píer ao lado da família. Enquanto isso, o atacante também atendeu fãs que o encontraram no local.
As férias acontecem logo após a campanha da Noruega na Copa do Mundo. Na competição, Haaland liderou a seleção até as quartas de final e ajudou a equipe a eliminar o Brasil nas oitavas, resultado que marcou uma das principais campanhas da história do país em Mundiais.
Além das atividades de lazer, o atacante também promoveu uma festa com temática viking para comemorar o aniversário. Segundo o paparazzo responsável pelos registros, a celebração contou com DJs, capacetes com chifres — que viralizaram durante a Copa de 2026 — e aconteceu em um dos restaurantes mais badalados à beira-mar de Saint-Tropez.
“O champanhe rolou solto, o som ficou mais alto e as festividades continuaram durante toda a tarde, avançando noite adentro. Do alto-mar a um dos beach clubs mais exclusivos de Saint-Tropez, o 26º aniversário de Haaland foi tão espetacular quanto seus gols em campo. Um brinde a mais um ano de vida da superestrela viking do futebol!”, relatou o paparazzo.
Haaland e Isabel Johansen compartilharam nas redes sociais diversos registros da comemoração ao lado da família, mostrando detalhes da festa e dos momentos de descanso na ilha francesa.
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