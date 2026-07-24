ESPN oficializa chegada de apresentadora ex-Globo: “Nova contratação”

Agora é oficial, e a ESPN contará com Domitila Becker em sua equipe de apresentadores. As partes formalizaram contrato nessa quarta-feira (22), quando a comunicadora esteve na sede da emissora para assinar o vínculo, e alinhar o projeto. A profissional também deve participar da produção de conteúdos digitais e da cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027.

A jornalista construiu uma carreira marcada por passagens em diferentes projetos esportivos antes de chegar à emissora. Formada em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Becker iniciou sua trajetória na televisão em 2011, após participar do Passaporte SporTV, iniciativa criada para descobrir novos talentos.

Três anos depois, em 2014, Domitila passou a integrar o quadro de apresentadores do SporTV. No canal, comandou atrações como o É Gol e participou da cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando apresentou o Bom Dia SporTV.

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Passagens por Globo e SBT

O primeiro vínculo com a Globo se encerrou em 2017, mas as partes voltaram a se encontrar no ano seguinte, quando Domitila retornou ao grupo. A segunda passagem durou menos e chegou ao fim em 2019, após o É Gol ser retirado da grade. Ao todo, a comunicadora passou sete anos na empresa.

Dois anos depois, em 2021, Domitila iniciou uma nova etapa profissional no SBT. Durante o período, apresentou programas e participou das transmissões de competições como a Champions League, a Libertadores e a Copa Sul-Americana. A passagem pelo canal durou até 2023.

Acordo com a ESPN

Domitila anunciou a chegada ao novo projeto através de um vídeo nas redes sociais. No Instagram, a jornalista publicou um registro da reação dos amigos e familiares ao receberem a notícia.

“Casa nova! Marque seu amigo que comemora suas vitórias como se fossem do time dele”, escreveu.

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Não há oficialização quanto à totalidade das funções de Domitila dentro da estrutura do canal, embora o acordo seja para apresentação de programas. No entanto, ela também deverá participar ativamente dos conteúdos nas plataformas digitais da emissora.

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