Conselheiros cobram explicações da diretoria sobre crise financeira do Santos

A crise financeira do Santos ganhou um novo capítulo na última quinta-feira (23/7). Um grupo de 48 conselheiros protocolou um requerimento solicitando uma reunião extraordinária para cobrar explicações da diretoria sobre a situação econômica do clube, o planejamento esportivo e as medidas adotadas para equilibrar as contas.

O pedido foi encaminhado ao presidente Marcelo Teixeira, aos integrantes do Comitê Gestor, aos responsáveis pelo departamento financeiro e ao executivo de futebol Alexandre Mattos. No documento, os conselheiros afirmam que precisam de mais informações para exercer o papel de fiscalização previsto pelo Conselho Deliberativo.

Entre os principais pontos, o grupo solicita esclarecimentos sobre a atual situação financeira do Santos, o tamanho do endividamento, as dívidas com outras instituições esportivas e os débitos relacionados a jogadores que integram ou integraram o elenco. O requerimento também cita pendências envolvendo salários, direitos de imagem, premiações e acordos firmados pelo clube.

Além disso, os conselheiros pedem que a diretoria apresente o planejamento financeiro para o segundo semestre e disponibilize antecipadamente a documentação necessária para análise dos números antes da reunião.

A grave crise financeira do Santos

Os questionamentos surgem em meio ao agravamento da crise financeira santista. O relatório do Conselho Fiscal referente ao primeiro trimestre de 2026 apontou que a dívida do clube ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão.

Nos últimos meses, o Santos também enfrentou dificuldades para cumprir compromissos com o elenco profissional. Embora mantenha os salários pagos pelo regime CLT em dia, o clube acumula dois meses de atraso nos direitos de imagem dos jogadores. A diretoria trabalha para quitar toda a pendência até o próximo dia 31 de julho.

Os problemas financeiros também impactam diretamente o departamento de futebol. Atualmente, o Santos cumpre um transfer ban imposto pela Fifa por causa da dívida de 2,032 milhões de euros, cerca de R$ 11,7 milhões, com o Monaco pela contratação do volante Jean Lucas, realizada em 2023. Enquanto não regularizar a situação, o clube segue impedido de registrar novos jogadores.

Outra pendência envolve o meia-atacante Neymar. O Santos ainda possui uma dívida superior a R$ 90 milhões com a empresa da família do camisa 10. Nesta semana, entretanto, o clube efetuou o pagamento de R$ 11 milhões, reduzindo o valor do débito e dando mais um passo na tentativa de reorganizar suas finanças.

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