Cruzeiro reforça base com Gustavo Inácio de 19 anos

O Cruzeiro oficializou nesta sexta (24) a contratação do zagueiro Gustavo Inácio, de 19 anos, para reforçar a equipe Sub-20. O defensor chega após passagem pelo Al Ahli, da Arábia Saudita, e assinou contrato válido até janeiro de 2028. A Raposa, desse modo, amplia o investimento nas categorias de base, adicionando mais um jovem ao projeto de formação de atletas.

Gustavo retorna ao futebol brasileiro após quase um ano atuando no exterior. Na ocasião, o jogador partiu para o Oriente Médio pelo América-MG em setembro de 2025 e, durante o período, defendeu as equipes de base do Al Ahli. Dessa forma, o zagueiro terá agora a oportunidade de dar sequência ao desenvolvimento vestindo a camisa celeste e buscando espaço dentro do clube.

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Cruzeiro reforça projeto de formação

Natural de Três Pontas, no Sul de Minas Gerais, Gustavo Inácio iniciou sua trajetória no América-MG ainda na adolescência. Captado aos 14 anos, percorreu todas as categorias de formação do Coelho até conquistar a transferência para o futebol árabe. Além disso, em sua passagem pelo Coelho, acumulou 54 partidas. Desse modo, o desempenho que chamou atenção pelo potencial defensivo e pela regularidade.

Embora contratado inicialmente para atuar nas categorias de base, Gustavo Inácio chega cercado por expectativa. Nesse sentido, a comissão técnica acompanhará de perto sua adaptação ao futebol brasileiro e sua evolução ao longo da temporada. Caso apresente bom desempenho, o defensor poderá ser integrado gradualmente aos treinamentos da equipe profissional.

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