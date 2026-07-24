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Para evitar saída, Grêmio avança na renovação de Carlos Vinícius

Para evitar saída, Grêmio avança na renovação de Carlos Vinícius
Para evitar saída, Grêmio avança na renovação de Carlos Vinícius -

O Grêmio trabalha para garantir a permanência de Carlos Vinícius e considera a renovação do atacante uma das prioridades da diretoria para a sequência da temporada. Com contrato válido apenas até dezembro, o camisa 9 já tem autorização para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Mesmo assim, o Tricolor demonstra confiança em um acordo e intensifica as conversas para evitar a saída gratuita do jogador.

As negociações acontecem desde abril, quando o clube percebeu que as metas previstas para uma renovação automática dificilmente se concretizariam. De acordo com a avaliação interna, a lesão sofrida pelo atacante em 2025 comprometeu o cumprimento de uma das cláusulas, enquanto a convocação para disputar a Copa do Mundo também não aconteceu. Apesar disso, a diretoria garante que nunca houve erro na interpretação do contrato, como chegou a ser especulado nos últimos dias.

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Grêmio aposta em valorização para fechar acordo

Para convencer Carlos Vinícius a permanecer em Porto Alegre, a direção gremista prepara uma proposta com reajuste salarial. Além disso, o atacante vê com bons olhos a possibilidade de seguir no clube, onde conquistou espaço e se transformou em uma das principais referências ofensivas do elenco comandado por Luís Castro.

A boa relação entre as partes facilita as tratativas. Internamente, o Grêmio acredita que pode se chegar a um consenso antes da reta final da temporada, afastando o risco de perder um dos principais nomes do elenco sem qualquer compensação financeira. Nesse sentido, a permanência do centroavante será importante para manter a estabilidade do setor ofensivo em 2027.

Contratado no meio do ano passado, Carlos Vinícius tornou-se o jogador mais atuante do elenco nesta temporada e também lidera a artilharia da equipe. São 18 gols marcados em 35 partidas, desempenho que o coloca com ampla vantagem sobre os demais atacantes do Tricolor Gaúcho.

Enquanto o futuro segue sendo discutido nos bastidores, o Grêmio sentiu o desfalque do atacante importante nos playoffs da Sul-Americana. Expulso na última rodada da fase de grupos, Carlos Vinícius recebeu dois jogos de suspensão da Conmebol e não poderá enfrentar o Bolívar. O primeiro jogo terminou com um revés na última quinta (23). Mesmo fora dos confrontos continentais, o camisa 9 continua sendo tratado como peça fundamental para os planos do Grêmio no restante da temporada.

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