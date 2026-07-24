Corinthians paga multa à Fifa e derruba um dos quatro transfer bans

O Corinthians quitou, nesta sexta-feira (24/7), a multa disciplinar de US$ 225 mil, cerca de R$ 1,15 milhão, aplicada pela Fifa e conseguiu derrubar um dos quatro transfer bans que impediam o registro de novos jogadores.

A punição tinha origem em atrasos no cumprimento de obrigações financeiras relacionadas às contratações dos volantes José Martínez e Charles, além do atacante Talles Magno. Com o pagamento da multa disciplinar, o Corinthians elimina uma das restrições, mas segue impossibilitado de contratar atletas.

Atualmente, o clube ainda convive com outros três transfer bans em vigor. Dois deles foram impostos pela Fifa por causa do não pagamento de transferências internacionais, enquanto o terceiro partiu da CBF, em razão do atraso em uma parcela do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Juntas, essas pendências somam aproximadamente R$ 21,5 milhões.

Diante da grave crise financeira, a diretoria definiu uma estratégia para atacar primeiro as dívidas de menor valor. Por isso, priorizou o pagamento da multa disciplinar antes de buscar soluções para os demais débitos.

Além dos transfer bans, outro tema considerado urgente nos bastidores envolve os direitos de imagem do elenco profissional. O pagamento deveria ter sido realizado na última segunda-feira, mas os valores seguem em aberto.

Corinthians ainda precisa quitar três pendências

Mesmo com uma das punições retirada, o clube ainda precisa resolver outras três pendências para voltar a registrar jogadores.

A maior delas envolve o volante José Martínez. O Corinthians deve US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,54 milhões, ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do venezuelano.

Outra dívida diz respeito à compra de Charles. O clube ainda precisa pagar cerca de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, referentes à última parcela da negociação.

Por fim, o Corinthians também precisa regularizar um atraso de R$ 8 milhões em uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), punição aplicada pela CBF.

Enquanto não quitar essas pendências, o Timão continuará impedido de inscrever novos jogadores, mesmo com a abertura da janela de transferências.

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