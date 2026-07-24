Dupla Gre-Nal repete 2025 e segue ameaçada no Brasileirão

O primeiro turno do Brasileirão terminou com um cenário preocupante tanto para o Internacional quanto para o Grêmio. Os rivais gaúchos fecharam a metade inicial da competição com apenas 21 pontos e permanecem próximos da zona de rebaixamento, repetindo um contexto que já havia causado grande apreensão na temporada passada.

Além da pontuação idêntica, Colorados e Tricolores ocupam posições muito próximas na classificação e sabem que os próximos compromissos podem definir o rumo da temporada. O Internacional visita o Athletico-PR, enquanto o Grêmio pega o Fluminense na Arena, ambos pela 20ª rodada.

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Ambos seguem na corda bamba pelo Brasileirão

Se o Internacional piorou seus números, o Grêmio, por outro lado, praticamente repetiu o desempenho apresentado em 2025. A equipe de Luís Castro também encerrou o turno com cinco vitórias, seis empates e oito derrotas, totalizando os mesmos 21 pontos conquistados no ano anterior. A única diferença aparece no saldo de gols, ligeiramente melhor nesta temporada.

Embora estejam empatados na pontuação, o desempenho ainda mantém o Tricolor Gaúcho distante da tranquilidade. O clube segue pressionado e busca uma sequência positiva para evitar repetir a luta contra o rebaixamento vivida no último campeonato.

No caso colorado, a situação é ainda mais delicada. A equipe comandada por Paulo Pezzolano somou três pontos a menos do que havia conquistado no mesmo estágio do Brasileirão de 2025, quando escapou do descenso apenas na rodada final. Até aqui, o Inter registra cinco vitórias, seis empates e oito derrotas, com aproveitamento de apenas 36%.

A diferença para os clubes da parte intermediária da tabela ainda é considerada administrável. No entanto, a margem para erro praticamente diminuiu. Com metade do campeonato pela frente, os rivais terão pela frente a missão de transformar desempenho em resultados para evitar que o segundo turno repita o drama vivido em 2025, ou acontecer a mesma situação com Ceará e Fortaleza, que caíram juntos para a Série B.

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