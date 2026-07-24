Melhor da Copa, Rodri passará por cirurgia nas costas

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo após conquistá-la com a Espanha, o volante Rodri passará por cirurgia nas costas antes de se reapresentar ao Manchester City (ING). É o que o próprio novo treinador do clube, Enzo Maresca, afirmou em entrevista nesta sexta-feira (24/7).

Em sua primeira coletiva de imprensa desde que assumiu o comando do City, Maresca afirmou que Rodri agora precisa passar por uma cirurgia, seguida de um período de recuperação.

LEIA MAIS: River Plate anuncia a contratação do atacante Ángel Correa, ex-Atlético de Madrid

“Agora, ele fará a cirurgia na segunda-feira (27/7). Depois, precisa de férias; precisa descansar e se recuperar para, então, voltar a ficar conosco”, disse o técnico italiano.

Maresca não detalhou quando Rodri poderá retornar, mas descartou especulações sobre o futuro do espanhol no Etihad Stadium, após notícias da semana passada associarem o jogador a uma possível transferência para o Real Madrid.

“Sempre há especulações em torno de grandes jogadores, então não estou preocupado com isso. Acho que é normal, também pelo fato de eles (Espanha) terem vencido a Copa do Mundo e por ele ser um dos melhores jogadores. Acredito que todo técnico gostaria de contar com o Rodri, pois ele é um jogador de elite”, afirmou Maresca.

Rodri eleito o melhor da Copa do Mundo

O capitão da seleção espanhola, de 30 anos, conduziu seu país à conquista da Copa do Mundo no último domingo (19/7), recebendo a Bola de Ouro por ser o melhor do torneio na visão da Fifa. No entanto, as duas últimas temporadas do meia tiveram complicações. Afinal, primeiro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), que o deixou afastado durante a maior parte da temporada 2024/25. Além disso, diversos contratempos na temporada passada fizeram com que ele ficasse frequentemente indisponível.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.