Cidade convida artista a recriar mural de Ferran Torres após vandalismo em Barcelona

O mural criado por TVBoy em homenagem a Ferran Torres pode ganhar um novo endereço após ser vandalizado em Barcelona. Isso porque o município de Salamanca ofereceu um espaço para que o artista recrie a obra dedicada ao herói do bicampeonato mundial da Espanha, em uma iniciativa apresentada pelo prefeito Carlos García Carbayo.

A proposta de Carbayo surgiu após a pintura original, instalada na Plaça Joanic, no bairro de Gràcia, em Barcelona, se tornar algo de vandalismo. Pintada por TVBoy, a obra retratava Ferran Torres beijando a taça da Copa do Mundo junto ao slogan “Fazendo História”, em referência ao gol decisivo diante da Argentina.

atacante espanhol, em uma iniciativa apresentada pelo prefeito Carlos García Carbayo, que afirmou ter orgulho em receber a homenagem ao jogador celebrado pela participação na Copa do Mundo.

O ataque ocorreu na madrugada seguinte à inauguração do mural e, de manhã, registros da pintura coberta por tinta branca já dominavam as redes. Além das manchas, os vândalos ainda escreveram mensagens pró-independência escritas sobre a imagem: “Volem seleccions catalanes (Queremos seleções catalãs)”, estava entre elas.

Artista sofre pressão nas redes

Após o episódio, TVBoy passou a lidar com uma série de xingamentos e ameaças nas redes sociais. O artista chegou inclusive a publicar uma reação em seu perfil no Instagram junto a um vídeo da ação contra sua obra.

“Continuarei pintando. Vocês não me assustam. Obrigado por todos os comentários que me enriquecem muito, vou ignorar os xingamentos. É importante que todos se expressem”, disse.

Nova homenagem a Ferran Torres

A resposta institucional aos ataques veio de Salamanca, após o prefeito Carlos García Carbayo mandar um recado a TVBoy oferecendo um local do município para uma nova versão da arte. Ele ainda cobrou respeito e apoio à arte de rua.

“Em Salamanca, ficaríamos encantados em ter seu mural dedicado a Ferran Torres, um dos heróis desta inesquecível Copa do Mundo. Aqui, o talento é sempre bem-vindo. A arte merece apoio e respeito”, afirmou.

️ @tvboy en Salamanca estaríamos encantados de contar con tu mural dedicado a Ferran Torres, uno de los héroes de este Mundial inolvidable que ha unido al país entero. Lamentamos cómo ha sido vandalizado. En nuestra ciudad creemos que el arte merece apoyo y respeto. Si quieres… https://t.co/V9edFEzSsf — Carlos García Carbayo (@CGCarbayo) July 22, 2026

A Câmara Municipal de Salamanca informou que disponibilizaria um muro adequado para que TVBoy pudesse reconstruir a homenagem sem risco de vandalismo. Segundo a medida, a ideia se baseia em valorizar a arte urbana e demonstrar apoio ao jogador espanhol, herói da conquista mundial.

A decisão agora depende do artista, que ainda não se manifestou publicamente sobre o convite. A Câmara Municipal de Salamanca aguarda a resposta e, caso ele aceite, o mural dedicado a Ferran Torres poderá ser recriado no local.

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