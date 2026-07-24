Time da Premier League é obrigado a mudar local da pré-temporada por causa de Trump

O Brighton, que disputa a Premier League, precisou mudar os planos para a preparação da temporada 2026/27. O clube inglês cancelou o estágio de pré-temporada que realizaria em Évian-les-Bains, na França. Motivo: os campos reservados para os treinamentos ficaram sem condições de uso por causa da realização da cúpula do G7.

LEIA MAIS: Noruega denuncia Gianni Infantino ao Comitê de Ética da Fifa pelo caso Balogun

De acordo com informações da imprensa britânica, os gramados foram transformados em áreas de pouso para o pouso de helicópteros que transportaram líderes mundiais ao evento, dentre eles o presidente dos EUA, Donald Trump. O intenso tráfego das aeronaves comprometeu a qualidade dos campos, considerados impróprios para atividades esportivas.

Diante da situação, o Brighton decidiu cancelar toda a concentração em território francês. Além disso, o amistoso contra o Annecy, que estava marcado para este sábado (25), também foi suspenso. A diretoria agiu rapidamente e reorganizou a programação da equipe, que viajará para Lansing, na Áustria, onde dará sequência aos treinamentos.

Porém, apesar do contratempo, o clube avalia que a mudança provocou apenas um impacto limitado no planejamento. O Brighton manteve os amistosos previstos contra Strasbourg, Roma e Bologna, antes dos playoffs da Conference League e estrear na Premier League diante do Aston Villa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.