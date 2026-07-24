Thiago Silva reestreia pelo Fluminense e será o capitão diante do Grêmio

O zagueiro Thiago Silva reestreia pelo Fluminense neste domingo (26) e assume automaticamente o posto de líder da equipe, com a expectativa de vestir a braçadeira de capitão a partir do confronto contra o Grêmio.

No entanto, há duas semanas, ao entrar em campo no amistoso contra o Bahia, o defensor chegou a recusar o posto. Naquela ocasião, o goleiro Fábio, que herdou o símbolo junto com o lateral Samuel Xavier após a saída do ídolo tricolor em dezembro. Ele tentou colocar a peça no braço do companheiro, mas o recém-chegado abriu mão do adereço naquele momento.

Posteriormente, o próprio Thiago Silva explicou a situação, ao lembrar da saída inesperada como motivo, além de ressaltar antigos problemas com a função em outras etapas da carreira.

“Isso pra mim, de verdade, é menos importante de tudo, sabe? Eu acho que o gesto respeitoso do Fábio para comigo foi grande, sabe? Mas eu tive a minha saída inesperada. Alguns outros jogadores ocuparam esse espaço de líder com a minha saída. E eu já tive alguns problemas com faixa de capitão na minha carreira e é uma coisa que eu não quero voltar a repetir. Se eles acharem que eu devo usar, eu vou usar”, comentou.

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Apesar desse episódio inicial, os bastidores do clube indicam que o retorno da faixa para o zagueiro surge como um movimento natural. Afinal, o atleta usava o adereço até o final de 2025 com boa parte deste mesmo elenco e, por consequência, segue como uma referência indiscutível para o grupo.

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