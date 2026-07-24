São Paulo perde ação na Justiça e terá de repassar parte da venda de Beraldo

O São Paulo sofreu uma derrota na Justiça em um processo envolvendo a venda do zagueiro Beraldo ao PSG. A decisão determina que o clube repasse 4% do valor da transferência ao empresário Luis Augusto de Carvalho. A informação veio primeiramente do jornalista Venê Casagrande.

Agora, a juíza responsável pelo caso solicitou que o São Paulo apresente toda a documentação referente à negociação com o clube francês. A partir dessas informações, a Justiça definirá o valor exato que o Tricolor deverá pagar ao agente.

A estimativa é de que o montante fique em torno de 800 mil euros, correspondente aos 4% da transferência de Beraldo para o PSG.

Assim, com a apresentação dos documentos, a Justiça calculará o valor definitivo da quantia a ser repassada ao empresário e dará sequência ao cumprimento da decisão.

Beraldo atuou pelo São Paulo de 2022 até 2024 e foi fundamental na conquista da Copa do Brasil de 2023. Aliás, mesmo com 19 anos, o jogador assumiu a titularidade com Dorival Júnior e fez grande dupla com Arboleda. Assim, no ano seguinte, acabou sendo vendido ao PSG por R$ 107 milhões.

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