Pirlo aceita proposta e será o novo treinador da Itália

O ex-meia Andrea Pirlo está próximo de ser anunciado como o novo treinador da Itália. Aos 47 anos, o treinador aceitou o convite do novo diretor técnico da Azzurra, Paolo Maldini, e será o comandante dos italianos para o ciclo da Copa do Mundo de 2030.

Segundo o “Corriere Dello Sport”, em publicação nesta sexta-feira (24/7), o nome de Pirlo já era um dos favoritos para Maldini e também Leonardo, brasileiro contratado para ser consultor da seleção. No entanto, após a recusa de Guardiola, optou-se pelo nome do ex-meia. Roberto Mancini e Carlo Ancelotti também estavam na lista preferencial.

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Dessa forma, Pirlo vai para seu quinto trabalho como treinador. Após encerrar a carreira de jogador no New York City (EUA), em 2017, o ex-craque acertou com a Juventus para sua primeira tentativa como técnico na temporada 2020/21. Na ocasião, venceu a Copa Itália e a Supercopa da Itália, mas não permaneceu. Passou pelo Karagumruk (TUR), ficando também uma temporada, até retornar à Itália. Assim, assumiu a Sampdoria, ficando por um ano. Em 25/26, comandou o Dubai United FC (EAU), vencendo 14 partidas em 22 jogos.

Mesmo conquistando a Eurocopa de 2021, a Itália vive forte crise no futebol. Afinal, já está há três Copas sem se classificar. Além disso, nas duas últimas participações, em 2010 e 2014, caiu na fase de grupos. Isso significa que a última vez que a Itália chegou ao mata-mata do Mundial foi exatamente em sua última conquista, em 2006, quando foi tetra ao bater a França nos pênaltis, na Alemanha.

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