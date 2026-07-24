Santos x Chapecoense: onde assistir, escalação e arbitragem

O Santos recebe a Chapecoense neste sábado (25/7), às 18h30, na Vila Belmiro, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe é o 15° colocado, com 21 pontos, um a mais que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Já o Verdão do Oeste está na lanterna, com apenas nove pontos somados e precisa vencer desesperadamente, caso queria ter esperança de de escapar do descenso.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.
Como chega o Santos
Embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o UCV, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Peixe tenta aproveitar o bom momento para se recuperar também na competição nacional. Antes da vitória continental, porém, a equipe havia retornado da pausa para a Copa do Mundo com derrota por 2 a 1 para o Botafogo. O resultado manteve o Santos na 15ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima do Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. Um triunfo neste fim de semana pode dar mais tranquilidade ao time na tabela.
A principal expectativa gira em torno de Neymar. Após disputar a Copa do Mundo, o camisa 10 voltou a treinar normalmente com o elenco no CT Rei Pelé e deve aparecer na lista de relacionados. A única dúvida é se Cuca iniciará a partida com o craque entre os titulares ou se optará por utilizá-lo durante o segundo tempo. Além do astro, o treinador também terá o retorno outras opções importantes. O lateral-direito Igor Vinícius, os volantes Willian Arão e João Schmidt e o atacante Gabigol, preservados da viagem à Venezuela, voltam a ficar à disposição para o compromisso na Vila Belmiro.
Como chega a Chapecoense
Por outro lado, a Chapecoense tenta interromper uma campanha bastante complicada. Aliás, a equipe catarinense conquistou sua única vitória justamente sobre o Santos, na rodada de abertura do Brasileirão. Desde então, acumulou seis empates e 12 derrotas em 18 partidas, incluindo cinco tropeços consecutivos. Com apenas nove pontos, o Verdão do Oeste ocupa a última colocação e vê a permanência na Série A cada vez mais distante. A diferença para o Grêmio, primeiro time fora da zona de rebaixamento, já chegou a 12 pontos.
Assim, na tentativa de mudar esse cenário, o técnico Rafael Lacerda admitiu que seguirá promovendo mudanças na equipe até encontrar uma formação capaz de reagir no campeonato. Aliás, a principal novidade deve aparecer na lateral direita. Afinal, recém-contratado, Bruno Tubarão foi anunciado na última quinta-feira e tem boas chances de estrear como titular diante do Santos. A tendência, porém, é que o restante da equipe seja mantido em relação à derrota para o Flamengo no meio de semana.
SANTOS X CHAPECOENSE
Campeonato Brasileiro – 20ª rodada
Data e horário: 25/7/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias (Luan Peres) e Escobar; João Schmidt, Willian Arão (Christian Oliva) e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Gabigol (Neymar) e Barreal. Técnico: Cuca.
CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Marcinho. Técnico: Rafael Lacerda.
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Acacio Menezes Leao (PA)
VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
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