Operário morre durante obras de reforma do Camp Nou, e polícia investiga caso

Um acidente nas obras de reforma do Camp Nou terminou com a morte de um operário de 54 anos nesta sexta-feira (24). O trabalhador participava da construção do novo estádio do Barcelona quando foi atingido na cabeça por uma das máquinas usadas no projeto. A polícia catalã abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido.

A ocorrência mobilizou viaturas da delegacia de Les Corts, integrantes da unidade de investigação dos Mossos d’Esquadra (força policial autônoma da comunidade da Catalunha) e uma ambulância do Serviço Médico de Emergência. Segundo o El País, os profissionais de saúde chegaram ao local por volta das 15h30 (horário local) e ainda tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso.

Com a morte declarada e depois do registro do caso, a polícia informou o incidente ao magistrado de plantão e ao Ministério do Trabalho e Economia. Os órgãos agora investigam as causas do acidente.

Obras no Camp Nou

O estádio permanece em obra mesmo depois da reabertura para receber jogos, em novembro de 2025. A liberação gradual de novos setores aumentou a capacidade disponível para cerca de 62 mil lugares, incluindo a abertura do Gol Nord, mas ainda bem abaixo do limite projetado.

O projeto ainda prevê intervenções nos níveis superiores, nas áreas VIP, nos espaços hospitality e acabamentos interiores, além da futura cobertura completa do estádio. Além disso, a ideia passa por expandir o Camp Nou para capacidade de 105 mil torcedores, com assentos mais modernos e espaços de circulação redesenhados.

A reforma também inclui melhorias de acessibilidade para todos os públicos, além de um museu do Barcelona modernizado. O projeto visa implementar novas lojas, restaurantes, áreas de acolhimento, melhor conectividade e equipamentos audiovisuais mais eficientes.

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