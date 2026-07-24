Internacional promove zagueiro da base após mudanças no elenco

O Internacional decidiu apostar em mais um talento formado nas categorias de base. O zagueiro Pedro Kauã, de 20 anos, subiu ao elenco principal e vai treinar com o grupo comandado por Paulo Pezzolano por tempo indeterminado. A tendência é que o defensor também comece a aparecer com mais frequência entre os relacionados para as partidas do Colorado.

A promoção acontece em um momento de reformulação no setor defensivo. Clayton Sampaio já não faz parte dos planos da comissão técnica, treina separado do restante do elenco e deve buscar um novo clube em breve. Ao mesmo tempo, Victor Gabriel cumprirá suspensão diante do Athletico-PR após a expulsão contra o Cruzeiro e ainda aguarda julgamento no STJD, podendo receber uma punição mais severa pela entrada que resultou na fratura da perna do atacante Gabriel Pec.

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Base volta a ganhar espaço no Beira-Rio

O defensor foi campeão estadual pelo time Sub-20 e já teve sua primeira experiência entre os profissionais no início desta temporada, quando entrou nos minutos finais da vitória sobre o Novo Hamburgo, na estreia do Campeonato Gaúcho. Com a chegada de Maripán, o estafe do atleta chegou a avaliar uma saída por empréstimo para ampliar sua minutagem em campo. No entanto, a possibilidade de receber oportunidades no elenco principal fez com que o planejamento fosse alterado, mantendo o jovem no Beira-Rio.

Integrado ao grupo, desse modo, o Internacional amplia as opções para o setor defensivo na sequência da temporada. Além disso, Paulo Pezzolano conta com Gabriel Mercado, Maripán, Félix Torres e Juninho como alternativas para a zaga. Todos devem integrar a delegação que viajará para Curitiba, onde o Colorado enfrenta o Athletico-PR neste sábado (25), às 18h30, na Arena da Baixada, pela abertura do segundo turno do Brasileirão.

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