Atlético anuncia Thiago Borbas por empréstimo junto ao Bragantino

O Atlético anunciou, nesta sexta-feira (24), a contratação do centroavante uruguaio Thiago Borbas, de 24 anos. O atacante, que pertence ao Bragantino e estava emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Nesse sentido, o jogador chega para reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Eduardo Domínguez na sequência da temporada.
A negociação fechou por empréstimo, com opção de compra ao fim do vínculo. De acordo com o clube, Borbas é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias. Por lá, fará exames médicos e últimos pormenores, etapas necessárias para a oficialização do contrato.
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Passagem pelo futebol espanhol
Thiago Borbas iniciou 2026 defendendo o Real Oviedo, da Espanha, em um empréstimo firmado junto ao Bragantino até o encerramento da temporada europeia. No futebol espanhol, porém, o atacante não conseguiu se firmar e participou de apenas 12 partidas, sem marcar gols, encerrando sua passagem antes de retornar ao clube paulista. Apesar do desempenho discreto na Espanha, o Galo aposta no histórico recente do uruguaio e na capacidade de recuperação do jogador.
Borbas ganhou projeção no futebol sul-americano ao ser o artilheiro do Campeonato Uruguaio pelo River Plate, desempenho que chamou a atenção do Bragantino, responsável por sua contratação em 2023. Desde então, acumulou 134 partidas com a camisa do Massa Bruta, marcando 27 gols e distribuindo seis assistências.
Na temporada de 2025, o centroavante entrou em campo 32 vezes, balançou as redes em três oportunidades e contribuiu com uma assistência. Por fim, o uruguaio inicia um novo desafio no Atlético, onde tentará retomar o protagonismo e ajudar a equipe na sequência das competições nacionais e internacionais.
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