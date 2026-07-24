Celtic x Milan: horário e onde assistir ao amistoso de pré-temporada

A temporada 2026/2027 do futebol internacional está prestes a começar. A Copa do Mundo mal acabou, mas os clubes já começaram suas preparações para os campeonatos que estão por vir, e dois deles se enfrentam neste sábado. Em Glasgow, na Escócia, o Celtic recebe o Milan, da Itália, em um amistoso de pré-temporada, às 11h.

Onde assistir

O amistoso de pré-temporada entre Celtic e Milan terá transmissão do canal Sportynet (YouTube) para o Brasil.

Como chega o Celtic

Na última temporada, o Celtic esteve atrás do Hearts durante praticamente toda a Premiership da Escócia, mas conseguiu uma virada na reta final e ficou com mais um título nacional – o 56º da história do clube, e o quinto consecutivo.

O amistoso deste sábado será o último antes da estreia do Celtic na Liga Escocesa, no próximo dia 3 de agosto, diante do Dundee United. Anteriormente, o Celtic fez outros três jogos de preparação – perdeu para o Sporting (POR) por 4 a 1, e empatou com o Shelbourne (IRL) e com o Middlesbrough (ING) em 1 a 1.

Como chega o Milan

Se o jogo deste sábado é o quarto amistoso do Celtic, para o Milan é o pontapé inicial de um novo trabalho. Sob o comando do técnico português Rubén Amorim, o Rossonero faz sua primeira partida de pré-temporada, que ainda vai contar com amistosos diante da Inter de Milão, do Chelsea e do Manchester United, antes do início da Serie A.

Para o jogo diante do Celtic, no entanto, o Milan não vai poder contar com sua principal contratação para a temporada. O atacante Gonçalo Ramos, contratado junto ao Paris Saint-Germain por 60 milhões de euros (cerca de R$ 355 milhões), ainda está de férias após participar da Copa do Mundo com a seleção de Portugal. Sendo assim, o atacante deve se juntar ao elenco apenas nas próximas semanas. Nesse sentido, Mario Gila, zagueiro contratado junto a Lazio nesta janela, deve jogar normalmente.

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