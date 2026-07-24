Dirigente do Real Betis abre o jogo sobre negociação do Vasco com Deossa

O diretor de futebol do Real Betis-ESP, Manu Fajardo, abordou publicamente a possível transferência de Nelson Deossa, volante colombiano que se tornou o principal objetivo de mercado do Vasco em uma negociação bastante adiantada.

Apesar do avanço nas conversas, o dirigente evitou garantir a saída do atleta da equipe de Sevilha e sinalizou que a comissão técnica ainda pode reaproveitá-lo ao longo da atual temporada europeia.

“Em relação à situação de Nelson Deossa , apesar de não ter correspondido às expectativas na última temporada , ele tem um mercado muito bom . Há clubes dispostos a pagar quantias significativas por ele, mesmo que ele não tenha tido tempo de jogo consistente aqui . Mas gosto de respeitar os jogadores, suas famílias e o ambiente em que vivem. Analisaremos qualquer oferta que surgir e que seja benéfica para todos”, afirmou Fajardo.

Simultaneamente às declarações na Espanha, a diretoria cruz-maltina acelera os trâmites burocráticos para enviar os comprovantes de garantias financeiras aos espanhóis. Dessa forma, a cúpula vascaína busca selar o acordo temporário por empréstimo, o qual prevê uma cláusula de opção de compra estipulada em 12 milhões de euros — quantia que equivale a aproximadamente R$ 69,6 milhões na cotação atual.

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Paralelamente aos bastidores do mercado da bola, o elenco do Vasco concentra suas atenções no compromisso dentro de campo. A equipe carioca recebe o Mirassol neste sábado (26), às 20h30 ( de Brasília), em duelo válido pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

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