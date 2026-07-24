Buta é apresentado no São Paulo e define posição ideal: “Me sinto melhor como lateral”

O São Paulo apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (24/7), o lateral-direito Aurélio Buta como novo reforço para a sequência da temporada. O português assinou contrato até o fim de junho de 2027, com uma cláusula de renovação automática por mais um ano caso atinja metas estabelecidas em contrato.
Embora tenha atuado em diferentes funções ao longo da carreira, Buta deixou claro que se sente mais confortável na lateral direita. O jogador também pode atuar como ala, ponta e até como zagueiro em uma linha com três defensores. Contudo, destacou sua posição de preferência durante a apresentação.
“A posição que eu jogo e me sinto melhor é lateral-direito. Fiz minha formação na ponta, mas meu profissional foi todo na lateral direita. É a posição em que me sinto mais confortável.”, disse Buta.
Revelado nas categorias de base do Benfica, Aurélio Buta iniciou a trajetória como profissional no Royal Antwerp, da Bélgica. Depois, passou por Frankfurt, Reims e FC Copenhague, clube que defendia antes de acertar com o Tricolor.
Os motivos de escolher o São Paulo
Durante a entrevista, o português também explicou por que aceitou o desafio de atuar no futebol brasileiro. Segundo ele, a tradição do São Paulo e o estilo de jogo praticado no país pesaram na decisão.
“Quando os empresários e o Rafinha falaram de vir para o São Paulo, foi uma decisão fácil. Porque é um clube enorme. Gostei desse desafio. É um país novo, uma mudança completamente diferente da Europa, mas gosto de grandes desafios. Acompanhava o futebol brasileiro de vez em quando em Portugal e sempre me chamou atenção. É um futebol muito agressivo, tem muitos jogadores com dribles, qualidade técnica. E isso foi um dos fatores que pesou para eu poder vir aqui. É um futebol que me atrai e gostei bastante.”, comentou.
Aprovação de campeão mundial
Antes da contratação, o diretor executivo Rafinha buscou referências do lateral junto a pessoas com quem trabalhou na Alemanha. Entre elas estava o meia Mario Götze, campeão mundial com a Alemanha em 2014, que dividiu o vestiário com Buta no Frankfurt. Ao comentar a consulta, o português elogiou o ex-companheiro e afirmou acreditar que recebeu boas recomendações.
“Jogamos juntos no Frankfurt. Sempre me ajudou, sempre esteve disponível para ajudar enquanto estive lá. Eu acho que só deve ter passado boas indicações. Eu me entendia bem com ele no campo, então acho que jogadores como ele é fácil de jogar. Creio que deve ter passado boas indicações e é isso”, finalizou.
Regularizado e integrado ao elenco, Aurélio Buta já está à disposição de Dorival Júnior. A tendência é que o lateral viaje com a delegação para o Rio de Janeiro e fique como opção para o duelo contra o Flamengo, neste domingo (26/7), às 18h30, no Maracanã, pela abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro.
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