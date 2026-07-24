Sem dinheiro em caixa, Newcastle pode negociar Joelinton com a Arábia Saudita

O volante brasileiro Joelinton pode estar próximo de encerrar sua passagem pelo Newcastle. De acordo com informações do portal UOL, o clube inglês promove uma ampla reformulação do elenco após não conseguir vaga nas competições europeias desta temporada. Assim, o ex-jogador do Sport aparece entre os atletas que devem ser negociados nesta janela de transferências.
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A tendência é que o destino do meio-campista seja o futebol da Arábia Saudita. O Newcastle pertence a investidores ligados ao Fundo de Investimento Público Saudita (PIF), o que facilita o diálogo com os principais clubes do país. Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Qadsiah estariam acompanhando a situação do brasileiro.
Sem dinheiro em caixa, o Newcastle negociou recentemente o volante Sandro Tonali com o Tottenham e o atacante Anthony Gordon com o Barcelona. O volante brasileiro Bruno Guimarães está em conversas avançadas com o Arsenal e também pode dar adeus ao clube do norte da Inglaterra.
Joelinton chegou ao Newcastle em 2019 como centroavante, mas ganhou destaque após ser reposicionado para o meio-campo pelo técnico Eddie Howe. Ele já fez 262 partidas pelo clube e anotou 35 gols. Na temporada 2024/2025 ajudou o clube a conquistar a Copa da Liga Inglesa.
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