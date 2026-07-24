Bayern inicia pré-temporada com amistoso diante do Wehen Wiesbaden

O Bayern de Munique volta a campo neste sábado (25) para disputar seu primeiro amistoso da pré-temporada 2026/27. A equipe enfrenta o Wehen Wiesbaden, às 15h30 (horário local), em partida que faz parte das comemorações pelos 100 anos do clube alemão.

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O duelo marca o início da preparação do Bayern após uma temporada de sucesso, encerrada com a conquista da Bundesliga e da Copa da Alemanha sob o comando de Vincent Kompany. Depois dos primeiros dias de treinamentos e avaliações físicas no CT do clube, o amistoso será o primeiro teste da equipe na nova temporada.

O elenco, no entanto, ainda está longe de estar completo. Muitos jogadores seguem de férias após participarem da Copa do Mundo de 2026. Nomes como Harry Kane, Manuel Neuer e os reforços Ismael Saibari e Nathaniel Brown ainda não retornaram às atividades. Por isso, o Bayern utilizará vários atletas da equipe de base e do Bayern Campus, além de jovens que já treinam com o grupo principal. Serge Gnabry e Lennart Karl continuam em recuperação física e também ficam fora.

Por outro lado, o Wehen chega em um estágio mais avançado de preparação e estreia na nova temporada da terceira divisão alemã no dia 8 de agosto. A equipe terminou a última edição na oitava colocação. Por fim, o time conta no elenco com o zagueiro Justin Janitzek, de 22 anos, revelado nas categorias de base do próprio Bayern de Munique.

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